Hamam böceği nasıl yok edilir? Ev yapımı doğal ilaçlar ile hamam böceğinden nasıl kurtulabilirim?

4,500 civarında türleri bulunan hamam böcekleri hızlı bir şekilde üreyen canlılardır. Onların yaşam alanlarınızı istila etmesinin birçok nedeni vardır. Temizlik konusunda ne kadar iddialı olursanız olun, hamam böceklerinin evinize girmesinde çevrenizin de katkısı bulanabilir. Kapı komşunuzdan gelen bir hamam böceği kapı önlerindeki çöplerinizi keşfettiğinde ziyaret edeceği ilk kişi siz olabilirsiniz. Kapı önünün temizliğinin yanı sıra akşamdan kalan bulaşıklar hamam böceklerini için ideal ortamlardır. Bunun yanı sıra, alışveriş poşetleriniz, kargo ile gelen karton kutular, baca ve şömine alanları, banyoda ve mutfaktaki çatlak zeminler, evcil hayvanların tüyleri ve insan döküntüleri hamam böceklerinin bulunduğunuz alana sızmasına neden olabilir. Şunu da belirtmekte fayda var, taşınırken bir önceki evden ya da nakil sırasında eşyaların içine bu böceklerin yerleşmeleri, evin günlük temizliğinin yapılmaması gibi nedenlerde hamam böceklerine davetiye çıkarabilir.

Ancak tüm bu olumsuzlukları ortadan kaldırmanıza rağmen yine de hamam böceklerinden kurtulamıyorsanız evinizde henüz keşfedemediğiniz alanlarda hamam böceği yumurtalarının bulunuyor olabilir. Bu durumda evi ilaçlatmak hamam böceklerini ortadan kaldırmanızda etkili olur fakat bıraktıkları yumurtaları yok etmede herhangi bir etki sağlamaz. Bu nedenle evinizi dip köşe temizlemek, kullanılan ya da kullanılmayan eşyalarınızı da gözden geçirmek gerekir. Yazımızda hamam böceği neden olur sorusunun yanıtını verdik. Peki, hamam böceği nasıl yok edilir? En etkili hamam böceği ilacı nasıl hazırlanır? Hamam böceği yumurtası nasıl yok edilir? Merak ettiğiniz tüm sorularınızın yanıtlarını detaylı bir şekilde yazımızda bulabilirsiniz…

HAMAM BÖCEĞİ NASIL YOK EDİLİR?

Hamam böceklerini yok etme yöntemlerinden önce onları kontrol altına almak için bu ipuçları işinize yarayabilir;

Ahşap mobilyalar hamam böceklerinin en sevdiği alanlardır.

Mutfak ve banyo dolapları, mobilyaların altları ve arkasındaki çatlaklara yerleşebilirler.

Su boruları, mutfak ve banyo boruları, çamaşır, bulaşık makinesi giderlerindeki çatlaklar, ısıtıcı ve havalandırma girişleri v,b alanlardan evinize girebilirler.

Özellikle fırın, buzdolabı, mikrodalga gibi eşyaların yaydığı sıcaklık vazgeçilmezleridir.

Karton kutular ve kağıt yığınlarından hoşlanırlar.

Hamam böceklerini yok etmek için bu alanları kontrol edebilirsiniz. Onların nerede saklandıklarını bulmak için size yol gösterici olacaktır. Peki, hamam böceği nasıl yok edilir. İşte yanıtı…

EV YAPIMI DOĞAL İLAÇLAR

Defne yapraklarını ufalayarak hamam böceğinin bulundukları alanlara bırakabilirsiniz. Defne yaprağının kokusun hoşlanmadıkları için kokuyu fark ettikleri anda bulundukları alandan uzaklaşmak isteyeceklerdir.

Borik asit ve haşlanmış patatesle hazırlayacağınız hamam böceği ilacı bilinen en eski ve etkili yöntemlerden biridir. 2 adet patates püresine 1 paket borik asit, 2 yemek kaşığı şeker ekleyin. Eldiven takın ve hepsini karıştırın. Küçük parçalar halinde hamam böceklerinin bulunabileceği her yere atın. Bu yöntemle en etkili hamam böceği ilacını kolay bir şekilde hazırlayabilir ve onların kökünü kurutabilirsiniz.

Bir adet soğan ve 1 çay kaşığı karbonatla hamam böceklerini evinizden uzaklaştırabilirsiniz. İlk olarak soğanları doğrayın ardından kabartma tozunu ilave ederek evdeki tüm köşelere bu karışımdan bir miktar yerleştirin. Zamanla hamam böceklerinin yok olduklarını göreceksiniz

Boraks da doğal ve etkili yöntemlerden biridir. Giysileri yıkamak için kullanılan bu ürünü dip köşe her alan serpiştirin. Bu maddenin üzerinde yürüdüklerinde susuzluk hissederek öleceklerdir.

Diğer bir yöntem ise 1 yemek kaşığı kırmızı biber, 1 diş sarımsak, 1 orta boy sarımsak ve 4 su bardağı su ile yapılıyor. Malzemeler püre haline getirilerek kaynayan suda karıştırıp soğumaya bırakılır ve hamam böceklerinin saklandıkları yerlere sprey şişesiyle püskürtülebilir.

İLAÇ KULLANARAK HAMAM BÖCEĞİNDEN NASIL KURTULABİLİRİM?

Hamam böceği istilasını yok etmek için evinizi profesyonel kişiler tarafından ilaçlatabilirsiniz. Bu yöntem hamam böceklerinden kurtulmada güvenli ve etkili bir yaklaşım sunabilir. Ayrıca temin edebileceğiniz etkili ilaçlarla hamam böceklerini kendiniz de yok edebilirsiniz. Bu konuda jel ürünler ve etkili hamam böceği ilaçları çözüm sağlayacaktır.