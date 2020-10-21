Günde sadece 30 dakika yürüyüş yaparsanız...

Havadaki basınç değişiklikleri, rüzgâr, havasız ortam ve sıcaklıklardaki ani değişimler vücuttaki ağrıları artırabiliyor. Ancak bu ağrıları yalnızca hava değişimine bağlamak omurgayla ilgili ciddi sorunların gözden kaçmasına sebep oluyor. Kontrolsüz ağrı kesici kullanımı ise tedavinin başarısını zorlaştırıyor

Hava sıcaklıklarının düşmesi ile mevsim değişikliklerini hissetmeye başladığımız bu günlerde omurgadaki kasların gerilmesinden ve ani hareketler yapılmasından dolayı boyun ve sırt bölgesindeki ağrılar tetiklenebiliyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Halil Olgün Peker, "Bu dönemde baş, boyun ve bel ağrılarını halk arasındaki yaygın düşüncelerden olan 'rüzgâr çarptı', 'soğukta kaldım' gibi sebeplere bağlamamak gerekir" dedi. Op. Dr. Halil Olgün Peker, omurga sağlığı ile ilgili dikkate alınması gereken belirtiler hakkında önemli bilgiler paylaştı.

AĞRILAR BEYİNLE İLGİLİ HASTALIKLARIN HABERCİSİ OLABİLİR

Ağrı şikâyetleri, omurga ile ilgili ciddi sorunlara veya beyinle ilgili hastalıklarla ilgili olabilir. Çok basit gibi görünen bir bel ağrısının altından omurilik daralması, omurilik tümörü, bel fıtığı veya skolyoz gibi sorunlar çıkabilir. Boyun ağrılarının sebebi sinir felçlerine neden olabilen omurilik daralması, boyun fıtığı veya omurilik tümörleri olabilir. Baş ağrıları ise beyin tümörleri, beyin kanamaları, beyincik fıtıklaşması gibi pek çok hastalığın habercisi olabilir. Bu hastalıkları anlamanın tek yolu geniş kapsamlı araştırmaların yapılabileceği donanımlı bir merkeze başvurmaktır. Erken teşhis her zaman tedaviyi kolaylaştırır. Hastalık ilerlediğinde zorlu bir tedavi süreci geçirmemek adına önlemler erken dönemde alınmalıdır.

Hastalar genellikle ağrılarını dindirmek için kontrolsüz bir şekilde ağrı kesici kullanımına da yönelebiliyor. Ancak doktor kontrolü olmadan kullanılan bu ağrı kesiciler, bir süre sonra etkisini kaybedebilir ve hastalar tedavide zorlu bir sürece girebilir.

AGRESİF KARİYER PLANLARINIZI BIRAKIN

Modern yaşamla birlikte hayatımıza giren agresif kariyer planları, stres ve bunun sonucunda ortaya çıkan aşırı alkol, nikotin ve kahve tüketimi, uzun saatler aynı pozisyonda çalışmak baş ağrılarının artışına sebep olmakla birlikte bel ve boyun bölgelerinde de şiddetli ağrılara sebep oluyor. Baş ve omurga bölgesindeki ağrıları önleyebilmek için agresif kariyer planlarını ve aşırı tempolu yaşamı kontrol altında tutmakta fayda var. Toplumda en sık görülen baş ağrısı çeşitleri ise migren ve gerilim tipi baş ağrısıdır. Gerilim tipi baş ağrısı en çok stresle ortaya çıkar. Hayatımızla ilgili stresleri kontrol altına almaya başladığımızda bu ağrıların şiddetinden kurtulabiliriz.

EV HANIMLARI TEMİZLİK YAPARKEN DİKKAT!

Ev hanımları için omurga sağlığına dikkat edilmeden yapılan ev temizliği (ağır yük kaldırma, halı silkeleme vb.), uzun süre aynı pozisyonda kalmak, kiloya dikkat edilmemesi ve beslenme bozuklukları da omurga sağlığında bozulmalara ve ağrılara sebep olur.

SİGARA OMURİLİK VE BEYİN SIVISINI AZALTIYOR

Nikotin, alkol ve fazla kafein tüketimi, hem baş ağrılarını hem de omurga ile ilgili ağrıları artırır. Sigara hem omuriliğin oksijen yapısını bozar hem de omurilik bölgesindeki hücreleri öldürür. Ayrıca omurganın sıvı içeriğini de azaltır. Kafein, vücuttan çok fazla sıvı atımına sebep olduğu için omurilik ve beyindeki sıvı içeriğini azalmasına yol açarak ağrıya neden olur. Alkol ise hücre içinde sıvı birikimine sebep olduğu için damarlardaki sıvı miktarını azaltır ve buna bağlı olarak baş ve omurga ağrısına neden olur.

OMURGA SAĞLIĞINI KORUYACAK ÖNLEMLER

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Halil Olgün Peker, sonbahar döneminde ağrıdan korunmak için yapılabilecekleri şöyle sıraladı:

"Sonbaharda havasız ortamlardan uzak durulmalı, rüzgâra maruz kalınmamalı, dışarı çıkarken kıyafetlerimizi hava sıcaklığına göre ayarlamalıyız. Ayrıca fazla stres, aşırı alkol ve nikotin kullanımı özellikle baş ağrısını artıran faktörlerdendir. İş ortamında çalışırken olabildiğince aynı pozisyonda kalmaktan kaçınılmalı, mümkünse öğle aralarında mutlaka 30-45 dakika yürüyüş egzersizi yapılmalı, akşam eve dönüldüğünde de yürüyüş yapılmalıdır. Fazla yağlı yiyecekler tüketilmemeli, bağışıklık sistemini güçlendirici beslenme tarzına vücudumuzu alıştırmalı, yüksek vitamin değerlerine sahip ve proteinden zengin yiyecekler tüketerek, omurga sağlığımızı koruyacak önlemler alınmalıdır."