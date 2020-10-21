Tansiyon kaç olmalı? Normal tansiyon değerleri ile düşük ve yüksek tansiyon değerleri kaçtır?

Tansiyon ölçümü sırasında sistolik (büyük) ve diyastolik (küçük)kan basınçlarına bakılarak değerler ölçülür. Yüksek tansiyon hipertansiyon, düşük tansiyon ise hipotansiyon olarak tanımlanır. Kan basıncı yani tansiyon organ ve dokulara kanın ulaşması ve hayati fonksiyonlarını devam ettirebilmesi için oldukça önemlidir. Öte yandan tansiyon sıkıntısı yaşayanlar tansiyon normalde kaç olmalı sorusunun yanıtı hakkında çeşitli araştırmalarda bulunmaktadır. Peki, normal tansiyon değerleri kaç olmalı? Normal tansiyon kaçtır? İşte insan vücudunda olması gereken tansiyon değerleri…

TANSİYON NASIL ÖLÇÜLÜR?

Tansiyon milimetre cıva (mmHg) ile ölçülür. Tansiyon değerleri iki sayı ya da seviyeden oluşur. Üst üste sayılar halinde gösterilirler. İlk sayı kan basıncıdır ve kalp attığında kan basıncı en yüksek düzeye ulaşır. İkinci sayı ise diyastolik kan basıncıdır. Kalp atımlar arasında rahatlarken kan basıncının ulaştığı en düşük seviyedir. Yani kan basıncınız 14/90 mmHg ise, 14 mmHg sistolik basıncınız 90 mmHg diyastolik basıncınız anlamını ifade etmektedir.

YÜKSEK TANSİYON

Yüksek tansiyon çoğunlukla sigara içmek, alkol kullanımı, fazla kilolu olmak ve hareketsizlik gibi sağlıksız yaşam tarzı alışkanlıkları ile ilgilidir. Tedavi edilmediğinde yüksek tansiyon, kalp rahatsızlıkları ve böbrek hastalığı gibi birçok uzun vadeli sağlık sorununu beraberinde getirebilir.

DÜŞÜK KAN BASINCI

Düşük tansiyon aşırıya kaçmadığı takdirde belirti vermeyebilir ve sorun yaratmaz. Düşük tansiyon kalp damar hastalıklarına yakalanma riskini azalttığından olumlu etkiler yaratmaktadır. Tansiyonu aniden düşmesi, halsizlik, baş dönmesi ve baygınlığa neden olabilir.

NORMAL TANSİYON DEĞERLERİ KAÇ OLMALIDIR?

Normal tansiyon değerleri, yaklaşık olarak büyük tansiyon 90-120 mm Hg küçük tansiyon ise 60-80 mm Hg aralığındadır. Ancak bazı insanlarda çeşitli faktörlerden dolayı değişiklik gösterebilir. Örneğin, bir kişide normal tansiyon aralığı 13/7 iken bir başkasında bu oranın 9/6 olduğu görülebilir. Ancak uzmanlara göre sağlıklı bir yetişkinde büyük tansiyon en az 90 mmHG en fazla ise 160 mmHg olması idealdir.