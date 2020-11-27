Son Dakika Haberleri | Bilim Kurulu üyesinden Kovid-19 ilaçları ile ilgili uyarı! Yan etkileri var mı? Hafif semptomu olanlar da ilaç kullanmalı mı?

"BELİRTİLER HENÜZ HAFİFKEN İLAÇLARI KULLANMAKTA YARAR VAR"

Doç. Dr. Kayıpmaz: "İlaçları kullanmayı reddettiği halde iyileşen hastalar olabilmektedir. Bununla birlikte ilaç kullanmadığı için ilerleyen günlerde daha kötü klinik tabloda acil servislerimize gelen hastalarımız da mevcuttur. Bu nedenle belirtiler henüz hafifken ilaçları kullanmakta yarar vardır. Çünkü ilaçların özellikle hastalığın erken döneminde başlandığında etkin olduğu bilinmektedir. İlaçlar zatürreye dönüşü de bu sayede önleyebilmektedir.

"KULAKTAN DOLMA BİLGİLERİ TIBBİ BİLGİ İLE ASLA KARŞILAŞTIRMAMALIDIR"

"Entübe olma durumuna gelmiş bir hastaya bu ilaçların etkinliği elbette ki sınırlıdır. Hastalar, etrafındaki kişilerden edindiği kulaktan dolma bilgileri tıbbi bilgi ile asla karşılaştırmamalıdır. Bu nedenle sağlık kuruluşları veya filyasyon ekipleri tarafından kendilerine verilen ilaçları kullanmalarında fayda vardır." diyerek sözlerine devam etti.