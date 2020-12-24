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nedir? KPSSP94 puan türü ile nereye, hangi memur kadrolarına girilir?

ÖSYM’nin bugün KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarını açıklamasının ardından birtakım sorulara yanıt aranmaya başladı. Devlet kurum ve kuruluşlarına yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için , ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılıyor. KPSSP94 puan türü ile nereye girilir?

Giriş Tarihi: 24.12.2020 15:24 ABONE OL
KPSSP94 nedir? KPSSP94 puan türü ile nereye, hangi memur kadrolarına girilir?

Ortaöğretim mezunu kamu adaylarının tabi tutulduğu KPSS ortaöğretim sınavının sonuçları 24 Aralık 2020 tarihiyle belli oldu. 60'ar soruluk genel yetenek ve genel kültür sorularından KPSSP94 türünde başarılı puan elde eden adaylar, tercih kılavuzu doğrultusunda başvuru işlemlerini gerçekleştirecek. KPSSP94 nedir?

KPSSP94 PUANI NEDİR?

KPSSP94 sınav ortaöğretim sonuçlarındaki puan türüdür. Adayların yaptıkları netler KPSSP94 ibaresi altında yazılır. Standart sapmaya göre her aday yaptıkları netler üzerinden kpssp94 puanı almaktadır.

KPSSP94 PUANI İLE ALIM YAPAN KURUMLAR NELERDİR?

Kamu personeli seçme sınavına katılan ortaöğretim mezunlarının iki yıl süresince geçerli olan kpssp94 puanları kamu kurum ve kuruluşların merkezi ve açıktan memur atamalarının tamamında iki yıl boyunca geçerlidir. Herhangi bir lise ve dengi okuldan mezun olma şartını tamamlamış memur adayları, bu sınavda aldıkları P94 puanı ile atama yapılan yerlere başvuru yapabilmektedir. Merkezi atamalarda yapılan memur alımlarında bölüm şartı olduğu bilinmeli ve tercih işlemleri bu şartlara uygun olacak şekilde seçilmelidir. Merkezi atamalar içerisinde yer alan ve 2001 nitelik kodu ile alım yapan kamu kurum ve kuruluşların memur alımlarına kpssp94 puanı alan bütün ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunları başvuru yapabilmektedir.

  • Üniversiteler
  • Enstitüler
  • Bakanlıklar
  • Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
  • Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
  • Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü
  • Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
  • Karayolları Genel Müdürlüğü
  • Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
  • Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
  • Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü
  • Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
  • Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü
  • Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
  • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
  • Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
  • Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü
  • Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü
  • Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı
  • Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü
  • Türk Dil Kurumu Başkanlığı
  • T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü
  • Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü
  • Gelir İdaresi Başkanlığı
  • Sayıştay Başkanlığı
  • Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
  • Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  • Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı
  • Kişisel Verileri Koruma Kurumu
  • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
  • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
  • Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü
  • Darülaceze Başkanlığı
  • Bu kurumların yanında Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıktan atamalar ile her yıl sağlık lisesi mezunu binlerce kişinin ataması yapılmaktadır.

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KPSSP94 nedir? KPSSP94 puan türü ile nereye, hangi memur kadrolarına girilir?
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