KPSSP94 nedir? KPSSP94 puan türü ile nereye, hangi memur kadrolarına girilir?

Ortaöğretim mezunu kamu adaylarının tabi tutulduğu KPSS ortaöğretim sınavının sonuçları 24 Aralık 2020 tarihiyle belli oldu. 60'ar soruluk genel yetenek ve genel kültür sorularından KPSSP94 türünde başarılı puan elde eden adaylar, tercih kılavuzu doğrultusunda başvuru işlemlerini gerçekleştirecek. KPSSP94 nedir?

KPSSP94 PUANI NEDİR?



KPSSP94 sınav ortaöğretim sonuçlarındaki puan türüdür. Adayların yaptıkları netler KPSSP94 ibaresi altında yazılır. Standart sapmaya göre her aday yaptıkları netler üzerinden kpssp94 puanı almaktadır.

KPSSP94 PUANI İLE ALIM YAPAN KURUMLAR NELERDİR?

Kamu personeli seçme sınavına katılan ortaöğretim mezunlarının iki yıl süresince geçerli olan kpssp94 puanları kamu kurum ve kuruluşların merkezi ve açıktan memur atamalarının tamamında iki yıl boyunca geçerlidir. Herhangi bir lise ve dengi okuldan mezun olma şartını tamamlamış memur adayları, bu sınavda aldıkları P94 puanı ile atama yapılan yerlere başvuru yapabilmektedir. Merkezi atamalarda yapılan memur alımlarında bölüm şartı olduğu bilinmeli ve tercih işlemleri bu şartlara uygun olacak şekilde seçilmelidir. Merkezi atamalar içerisinde yer alan ve 2001 nitelik kodu ile alım yapan kamu kurum ve kuruluşların memur alımlarına kpssp94 puanı alan bütün ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunları başvuru yapabilmektedir.