Ofise gider gitmez maskenizi değiştirin

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınıyla mücadelede aşı çalışmaları umut verirken uzmanlar, tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğine dikkat çekiyor. Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Songül Özer işe giden çalışanlar için önemli tavsiyelerde bulundu...Pandemi sürecinin başında yaptığımız uyarılar hâlâ geçerli. Artık bu kurallar hayatımızın bir parçası haline gelmeli. Her koşulda mutlaka elimizi yıkayacağız, 1.5-2 metrelik mesafeyi korumaya kesinlikle dikkat edeceğiz ve mutlaka cerrahi maske takacağız.Doğru maske kullanımı çok önemli. Maske seçiminde hata yapılıyor. Biz kesinlikle cerrahi maskelerin kullanılmasını öneriyoruz.Maske, lastiklerinden tutularak kulaklara geçirilmeli. Maskede mutlaka tel bulunmalı ve burnumuza oturacak şekilde sıkıştırılmalı. Burun çıkıntısının kenarlarında hiç boşluk kalmamalı, hava giriş-çıkışı olmamalı. Maskenin yan taraflarında da boşluk kalmamasına dikkat edilmelidir. Maskenin üst kısmı burna tam oturmalı, yanak kısımları tam kapanmalı ve diğer ucunun ise çenenin alt kısmına kadar inmesi gerekiyor. Kesinlikle dikkat edilmesi gereken nokta ağzın ve burnun maskenin içinde kalmasıdır.Maskelerin koruma özelliği nemlendikçe kayboluyor. Bu nedenle maskeleri sık sık değiştirmek gerekiyor. Sabah iş yerine gidildiğinde mutlaka elleri yıkamak ve maskeyi yenilemek gerekiyor. Maskeleri, dışarıya çıkmamış olsak bile iki-üç saatte bir yenilemeliyiz. Maske, nemlendiği hissedildiği anda yenisiyle değiştirilmeli.Ortak kullanılan tuvaletlerin temizliği de sık yapılmalı. Özellikle çok sık kullanılan kapı kolları ve muslukların yüzeyleri çamaşır suyu ve dezenfektanlarla sık sık silinmeli.Ofisin havalandırma sistemlerinin sağlıklı bir şekilde çalışması da çok önemli. Odalar ve ortamlar sık sık, mümkünse pencereler açılarak havalandırılmalı.Açık ofis şeklindeki iş yerlerinde her masanın arasında yaklaşık 2 metre mesafe olacak şekilde oturma düzeni planlanmalı. Bu mesafe sağlanamıyorsa, masalara önlü arkalı separatörler konulmalı ve çalışanın bu alanda çalışması sağlanmalı.Yemekhanelerdeki masa sayılarının azaltılması ve mevcut masaların arasında mesafenin açılması, normale dönmeye başladığımız zamanlarda uygulamaya geçilen konuların başında geliyordu. Bu konudaki önlemler de artık hayatımızın bir parçası haline gelmiş olmalı. Bir masaya farklı kişiler oturacaksa yine mesafe bırakılmalı ve çapraz oturulmalı. Asla karşı karşıya oturulmamalı.