Ertesi gün hapı ne işe yarar? Ertesi gün hapı kaç gün içinde içilmeli?

Ertesi gün hapı sürekli kullanım için uygun olmadığından uzun vadede bir takım yan etkilerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Ertesi gün hapını ne kadar ve nasıl kullanmanız gerektiğini bilmek hem ilacın işlevini yerine getirmesi, hem de zararlarını önlemek adına faydalı olacaktır. Peki, ertesi gün hapı nedir, nasıl kullanılır? Ertesi gün hapının yan etkileri var mıdır? İşte ertesi gün hapı hakkında merak ettiğiniz sorularınızın yanıtlarını yazımızda bulabilirsiniz…

ERTESİ GÜN HAPI NEDİR?

Bu hapın içerisinde en önemli görevi gören hormon progesteron hormonudur. Ertesi gün hapı denilince akla bir sonraki gün içilmesi gerektiği düşünülse de doğru olan cinsel ilişkiden sonra kullanmaktır. Çeşitli sebeplerden dolayı gebelik düşünmeyen kişilerin yardımına koşan güçlü bir ilaçtır. Diğer doğum kontrol yöntemleri gibi devamlı kullanım gerektirmeyen bir ilaçtır. Kondom yırtılması ya da korunmasız bir ilişkiden hemen sonra kullanılması tavsiye edilir. Ayrıca progesteron hormonu içeren ertesin gün haplarının yanı sıra artık, progesteron ve östrojen hormonları içeren haplarda eczanelerde bulunmaktadır. Progesteron hormonu yumurtlamayı durdururken diğer hormonları içeren haplar yumurtlamanın yanı sıra ceninin rahim içine yerleşmesini ortadan kaldırmaktadır.

ERTESİ GÜN HAPI NASIL KULLANILIR?

Ertesi gün hapının cinsel ilişkiden sonraki 5 gün içinde alınması gerekir. Aksi takdirde etkisini kaybederek bir işe yaramayacaktır. Cinsel ilişkinin ardından ilk 24 saat içinde alınan ertesi gün hapı %98'e kadar gebeliği önlerken bu oran 48 saat içinde %75'gerilmektedir. Bu sebepten dolayı cinsel ilişkiden sonra kullanıldığında gebeliği önlemede daha aktif çalıştığını söyleyebiliriz.

Ertesi gün hapını kullanacak olanlar özellikle aldıkları ilacın prospektüsünü okumaya özen göstermelidirler. Bunun sebebi ise, bazı markaların ilaçlarının bir doz yerine iki doz alınması gerektiğidir. Dozun gerektiğinden az alınması sonucunda haptan verim alamayacağınız gibi istenmeyen sonuçlarla karşılaşmakta kaçınılmaz olabilir. Ayrıca fazla doz kullanmakta çeşitli sağlık sorunlarına davetiye çıkarabilir.

Ertesi gün hapı kullananları ilgilendiren diğer önemli nokta ise, bu ilacı yalnızca acil durumlarda kullanılması gerektiğini bilmektir. Zaman verecek olursak örneğin, ayda bir kere kullanmak daha doğru olacaktır. Sürekli kullanıma uygun bir ilaç değildir çünkü her ilaçta olduğu gibi bu ilacın da bazı yan etkileri bulunur. İşte ertesi gün hapının yan etkileri…

ERTESİ GÜN HAPININ YAN ETKİLERİ

Gebeliğin planlanmadığı durumlarda hamileliği önlemede etkili olan ertesi gün hapı cinsel ilişkinin ardından alındığında beklenen koruma etkisini gösterirken cinsel ilişkinin ardından zaman geçtikçe etkisini de kaybetmeye başlar. İçerisindeki progesteron hormonu doğum kontrol yöntemi gibi sürekli kullanıldığı takdirde istenmeyen yan etkilerin yaşanmasına neden olabilir.

Düzenli cinsel hayatı olanlar için daha sağlıklı korunma yöntemleri bulunur. Bu yüzden bu tip korunma yöntemlerinden birini tercih etmek bu durumda daha faydalı olacaktır. Ayrıca birden fazla ilişkiden sonra ertesi gün hapı kullanmak hormonlarda problemlere yol açar ve çeşitli sağlık sorunlarını da beraberinde getirir. Ertesi gün hapının en belirgin yan etkileri; Mide bulantısı, kusma, memelerde hassasiyet, ara kanamalar, yorgunluk ve halsizlik, karın bölgesinde şişkinlik, adet düzensizliği gösterilebilir.

Bu semptomlar kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Şunu da hatırlatmakta fayda var, ertesi gün hapını içtikten sonra kusma halinde ilacı prospektüsünde yazdığı dozda tekrar almanız gerekir.

ERTESİ GÜN HAPI NE İŞE YARAR?

Ertesi gün hapı gebelik olasılığınızın yüksek olduğu ovulasyon döneminde de (yumurtlama dönemi) gebeliği önlemede oldukça etkilidir. Spermin fallop tüpüne ulaştığında burada onu bekleyen yumurtanın dölleme süreci başlar. Eğer 48 saat içinde yumurtalama gerçekleşirse yumurta döllenir ve gebelik meydana gelir. İşte tam da bu noktada korunmasız ilişkinin ardından alınan ertesi gün hapı içindeki yüksek hormonlar yardımı ile yumurtlama işlemini sonlandırarak gebelik oluşumunu engellemeye yardımcı olur.

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