Ertesi gün hapı nedir, fiyatı ne kadar? Ertesi gün hapı yan etkileri ve zararları nelerdir?

Korunmasız cinsel ilişki sonrası ya da kondom yırtılması gibi durumlarda gebelik oluşumunu istemeyenler ertesi gün haplarını tercih etmektedirler. İlişki sonrası kadınlar bir ya da iki doz şeklinde ertesi gün hapı alarak gebelik oluşumunun önüne geçebilir. Ertesi gün hapı ne zamana kadar etkili konusu da oldukça merak ediliyor. Cinsel ilişki sonrası ne kadar erken kullanılırsa gebelik oluşumuna o kadar erken müdahale edilir. Eğer ilişkiden 4 gün sonra kullanılırsa ertesi gün hapının etkisi oldukça az olacaktır. Bunun için önerilen süre ilişkiden sonraki ilk 24 saattir. Eğer bu şekilde uygulanırsa yüzde 97 oranında engelleme şansı yakalanır. Ertesi gün hapı nasıl kullanılır? Sorusunun yanıtını ayrıntılı şekilde açıklayacağız. Ertesi gün hapı yan etkileri nelerdir? İşte ayrıntılar…

ERTESİ GÜN HAPI NEDİR?

Ertesi gün hapı hamileliği engelleyen ilaçlar olarak bilinir. Kadınlar ilişki sonrası bu hapı ağızdan alarak korunmasız bir şekilde girilen cinsel ilişkiden oluşabilecek gebeliği engellerler. Bazı durumlarda korumalı olarak kondom kullananlar cinsel ilişkiye girenlerde kondom yırtılması sonucu riski ortadan kaldırmak için ertesi gün hapı kullanabiliyorlar. Ertesi gün hapı içerisindeki yüksek miktarda bulunan progesteron hormonu gebeliği engelleyen etkendir. Progesteron hormonu sperm üreme hücrelerinin döllenme ihtimalini en aza indirir ve uterusa tutunmalarını engeller. Yumurtlama döneminde bile bu ilaç çok etkili olur. Fakat ertesi gün hapı yüzde yüz doğum kontrol yöntemi olmadığını unutmamak gerekir. Doğum kontrol hapları gibi sürekli kullanılmaz. Acil durumlarda kullanılması tavsiye edilir. Eğer sürekli kullanılırsa yan etkileri olacaktır.

Ertesi gün hapı nasıl kullanılır? Sorusunun yanıtına değinecek olursak; cinsel ilişkiden hemen sonra ağızdan alınarak içilmelidir. İlk 24 saat içerisinde kullanılırsa etkisi yüksek olacaktır. Eğer 48 saat içerisinde kullanılırsa bu etki %60 oranlarına kadar düşecektir. 4. Günde kullanılan ertesi gün hapı ise artık başarı oranını kaybedecektir.

ERTESİ GÜN HAPI YAN ETKİLERİ

Ertesi gün hapı içerisinde bulunan yüksek miktarda progesteron hormonu sürekli kullanılmaya çalışılırsa bazı yan etkilere neden olacaktır. Hatta bazı kişilerde ertesi gün hapı ilk kullanımda bile yan etkileri gösterir. Adet düzensizliği, bulantı ve kusma gibi şikayetler ortaya çıkabilir. Eğer ilacı kullanan kişi ilk 3 saat içerisinde kusarsa ilacın etkisi azaldığı için ilacı tekrar kullanması gerekir. Eğer yan etkiler geçmeyip devam ederse bu durumda kesinlikle en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalısınız. Bir ay içerisinde bir kez bu hapı kullanmanız tavsiye edilir. Aksi takdirde şu yan etkiler görülebilir:

Hâlsizlik

Ara kanama

Lekelenme

Karın ağrısı

Baş dönmesi

Şişkinlik

ERTESİ GÜN HAPI NE KADAR?

Kontrolsüz ilişki sonrası kullanılan ertesi gün hapı eczanelerde 80-100 TL arasında satılmaktadır. Bu ilaçlar reçetesiz olarak satılır.

ERTESİ GÜN HAPI ZARARLARI

Hormonsal bozukluklar

Kusma

Adet düzensizliği

Baş ağrısı

Memelerde hassasiyet

Yorgunluk

Vücutta alerjik reaksiyonlar

Cilt lekeleri

Kanama gibi belirtiler gösterebilir.

Emziren anneler ertesi gün hapı kullanabilir mi? Ertesi gün hapını kimler kullanabilir, kimler kullanamaz?