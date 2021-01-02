Son dakika: Tüm kanser hastalarını ilgilendiren karar! Kanser tedavisi gören kadın, emsal olacak davayı kazandı

Bu bedelin hastaya ekonomik açıdan zorluklar çıkardığını kaydeden Taşçı, "Hasta gerek piyasa koşulları, gerekse korona koşulları sebebiyle ilacını alamamaktadır. Yalova İş Mahkemesine başvurarak, ilacı SGK kapsamında tedbiren sigorta tarafından ödenmesini talep etti. Yapmış olduğumuz başvurudan Anayasa'nın 2. maddesi gereği devletimizin sosyal devlet olması ve bunun yanı sıra Anayasa'nın 5. maddesinde belirtildiği gibi sosyal devlet niteliğini anlatarak yaşam hakkı üzerinde açıklamalarda bulunduk. Anayasamızın almış olduğu temel haklar ve hürriyetler kapsamında güvencelerden bir tanesi vatandaşının yaşam hakkıdır. Yapmış olduğumuz başvuruda müvekkilimizin ilaçlarının karşılanması sosyal devlet ilkesi gereğince karşılanması gerektiğini belirttik. Kişinin yaşam hakkının devletin koruma altına almış olmasından kaynaklı olarak bu ilacın sigorta tarafından SGK tarafından ücretsiz bir biçimde karşılanması gerektiğini belirttik" ifadesini kullandı.