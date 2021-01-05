Covid-19 test sonucu kaç günde ve ne zaman çıkar? E Nabız ile Koronavirüs test sonucu sorgulama nasıl yapılır?

Ülkemizde artan vaka artışı doğrultusunda koronavirüs testi yaptıranların sayısı bir hayli arttı. E-Nabız sistemi ise tam da bu noktada test baktıran ve sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşların gündemindeki yerini alıyor. Corona belirtisi olup da test yaptıran vatandaşlar sonuçlarını bu sistem üzerinden öğrenebilecek olup sağlık tesislerine gitmelerine ise gerek kalmıyor. Peki Koronavirüs test sonucu sorgulama nasıl yapılır? E Nabız ile Covid-19 test sonucu kaç günde ve ne zaman çıkar?
Korona test sonucu öğrenmek isteyen kişilerin e nabız sistemine giriş yapmaları ardından sağlık geçmişleri ile ilgili birçok bilgiye ulaşabilmeleri sağlanıyor. Sisteme giriş TC kimlik numara ve e devlet için kullanılan şifre ile gerçekleştiriliyor.
PCR ( Covid 19 ) test sonucunuzu almak için artık sağlık tesislerine gitmek zorunda değilsiniz. Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığımızın E-Nabız sisteminden alabilirsiniz.
1- Herhangi bir Arama Motoruna E Nabız yazıp aratmak.
2- Açılan Sayfada en başta yer alan e-Nabız TC Sağlık Bakanlığı yazan yere tıklamak.
3 - Açılan e-Nabız Sisteminde Covid-19 Test Sonuçlarını tıklamak.
4- Açılan sayfaya TC/Pasaport ve Barkod Numarasını girerek sonuçlara ulaşmak.
PCR testinde1-3 saat içerisinde sonuç alınabilmektedir. Testin çalışıldığı ve örneklerin alındığı zamana göre sonuçlar genel olarak 24 saat içerisinde bildirilmektedir.
Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan korona virüs testinin sonuçları 1 ila 3 gün içerisinde e-Nabız sistemi üzerinden açıklanıyor.
Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığı'nın e-Nabız uygulaması ile sonuçlar görüntüleniyor.