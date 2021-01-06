Bacak ve diz ağrılarınızı hafifletmenin yolları...

Bacak ağrısı, ayak, ayak bileği, diz, diz arkası, uyluk, bacağın arkasında veya bacağın herhangi bir yerinde ortaya çıkabilir. Nedenine bağlı olarak gece, yatarken veya koşarken veya egzersiz yaparken ortaya çıkabilir. Sebebe bağlı olarak bacak ağrısı sadece tek bacakta veya her iki bacakta da olabilir. Tipik olarak bacak ağrısı, yaralanma veya hastalıktan kaynaklanan doku iltihabının bir sonucudur. Yaralanma veya kronik hastalık, bacağın herhangi bir dokusunda iltihaplanmaya neden olabilir ve bacak ağrısına yol açabilir. Bacak çok sayıda farklı yapı ve doku türü içerdiğinden, çok çeşitli durumlar ve yaralanmalar bacak ağrısına neden olabilir.

Ağrının nedenine bağlı olarak zayıflık, uyuşma, zonklama, kramplar, ağrıyan veya karıncalanma hissi bacak ağrısına eşlik edebilir.

Diyabetik nöropati yani şeker hastalığından kaynaklanan sinir hasarı, bazen ağrılı olabilen bacaklarda karıncalanma, yanma ve uyuşmanın yaygın bir nedenidir. Teşhis ve tedavi için, bacaklardaki herhangi bir ağrının tam türünü ve yerini ayırt etmek önemlidir. Periferik arter hastalığı, genellikle yürürken veya egzersiz yaparken bacaklarda meydana gelen topallamaya veya ağrıya neden olabilir. Kan pıhtıları (derin ven trombozu) bacak ağrısının başka bir nedeni olabilir. Bacağın diz ve ayak bileği eklemlerinde ağrı artrit durumlarında yaygındır. Siyatik ağrısı bacaktan aşağı doğru yayılabilir ve bacak ağrısının başka bir yaygın nedenidir.

İlgili belirtiler ve işaretler arasında eklem ağrısı, bacak şişmesi, kas krampları, bakteriyel enfeksiyonlar, elektrolit dengesizlikleri, mantar enfeksiyonları, legg-calvé-perthes hastalığı, herhangi bir nedenden sinir hasarı, bağların veya tendonların rüptürü, kaymış başkent femoral epifiz, sinovit, kıkırdakta yırtıklar, travma, tümörler, deri ülserleri, viral enfeksiyonlar yer alır.

DİZ AĞRISI VE NEDENLERİ

Diz ağrısı, hem kısa vadeli hem de uzun vadeli sorunların neden olabileceği yaygın bir durumdur. Kısa vadeli diz problemlerinin çoğu doktorların yardımına ihtiyaç duymaz ve insanlar genellikle kendi iyileşmelerine yardımcı olabilir. Ev ilaçları, diz ağrısı ile ilgili uzun vadeli sorunların çoğuna da yardımcı olabilir. Diz ağrısının tedavisi bir dereceye kadar sorunun nedenine bağlı olacaktır. Bununla birlikte, aşağıdaki basit çareler birçok diz ağrısına yardımcı olabilir.

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Fiziksel aktivite: Üst uylukları güçlendirmeye yönelik egzersizler diz eklemine fayda sağlayabilir. Egzersiz, diz ağrısının en yaygın nedenlerinden biri olan osteoartrit (OA) gelişimini geciktirebilir. Yürümek, bisiklete binmek, yüzmek, tai chi ve yoga faydalı olabilir. Fiziksel olarak aktif olmak, bir kişinin OA'sı olsun veya olmasın, kıkırdak dokusunun sağlığını artırır. Egzersiz aynı zamanda vücudun eklemleri destekleme şeklini de güçlendirir. Bacak kaslarının güçlendirilmesi özellikle dizler için faydalıdır. Eklem ağrısı olan kişiler su aerobiği gibi aktivitelerden yararlanabilir, çünkü bu dizleri çok az zorlar.

Güçlendirme egzersizleri: Hastalar, ihtiyaçları doğrultusunda en iyi egzersiz ve programları belirlemek için bir fizyoterapistle birlikte çalışabilirler. Üst bacak kaslarını egzersiz yoluyla güçlendirmek diz eklemini korumaya yardımcı olabilir. Bu kaslar uylukların yanında ve önündedir. Kasları güçlendirmek için aktiviteler yapılabilir. Duruş ve posturu düzeltecek özel egzersizler yapılabilir. Diyet ile kilo vermek de diz ve bacaklara binen ağırlık azaltılabilir. Kilo vermek, artritin neden olduğu ağrı da dahil olmak üzere uzun süreli diz ağrısını azaltmaya yardımcı olur. Vücudunuzdaki ekstra ağırlık, vücuttaki iltihaplanmayı artırır ve bacaklar ile dizler etkilenir.

Steroid olmayan antiinflamatuar ve diğer ilaçlar, artritin neden olduğu diz ağrısına yardımcı olabilir. Kendi kendine de ağrı hafifleyebilir ayrıca masaj bacak ve diz ağrısını hafifletebilir. Uçucu yağlar ağrıyı azaltmaya yardımcı olabilir. Dinlenme, buz, kompresyon ve yükseklik, burkulma gibi yumuşak doku hasarından kaynaklanan hafif diz ağrısının tedavisine yardımcı olabilir. Fizik tedavi ve rehabilitasyon yöntemleriyle bacak ve diz ağrılarından kurtulmak için alanında uzman bir doktordan destek alabilirsiniz.