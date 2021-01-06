Yetişkinlerde ateş kaç olmalı? Normal şartlarda vücut sıcaklı kaç derece?

İnsanlar, kendi vücut sıcaklığını dengeleyebilen canlılardır. Bu dengenin bozulması herhangi bir hastalığın habercisi olabilir. Ateş vücudun enfeksiyonlarla savaşmasını sağlar. Fakat vücut sıcaklığı pek çok nedene bağlı olarak değişebilmektedir. Bunlardan biri yaş faktörüdür. Yetişkin vücut sıcaklığı ve bebeklerdeki vücut sıcaklığı birbirinden farklıdır. Yetişkinlerde ateş kaç olmalı, yüksek ateş nedir? Sorularının yanıtlarını hazırladık. Normal vücut sıcaklığı kaç derece olmalı? İşte yanıtları…

NORMAL VÜCUT SICAKLIĞI

İnsan vücudunun normal sıcaklığının 37⁰C olduğu bilinmektedir. Ancak her vücut ve bünyenin farklı olabileceği unutulmamalıdır. Yaşınız, hareket durumunuz ve beslenme şekliniz gibi etmenler de ateşi etkileyebilmektedir. Bu yüzden bir iki derecelik fark çok fazla önemsenmemelidir. Sağlıklı bir bireyin vücudunda gün içinde en fazla 0.5 derecelik bir fark görülmektedir.

NORMAL VÜCUT ISISI

İnsan vücudunun normal ısısı 37 derece civarıdır. Bu değer biraz değişebilir. Ancak vücut ısısının normal değerlerin üstüne çıkması yüksek ateş olarak kabul edilmektedir.

NORMAL ATEŞ

İnsan vücudunun sıcaklığı 37 civarında bilinmektedir. Ancak 38.2'ye kadar normal ateş kabul edilmektedir. 38.2'nin üzeri ateş, 39.4 ve üzeriyse ciddi yüksek ateş kabul edilir.

ATEŞ BELİRTİLERİ

Vücutta yüksek ateş görüldüğünde genellikle şu belirtilere rastlanılır:

Zayıflık

İştah kaybı

Kas ağrıları

Sinirlilik

Terleme

Titreme

Baş ağrısı

Susuzluk

YÜKSEK ATEŞ KAÇ DERECE?

Vücut sıcaklığı 36,1'den 37,2 dereceye kadar normal kabul edilir. Ciddi bir yüksek ateş diyebilmek için 39,4 derece ateş olmalıdır.

ATEŞ NASIL ÇIKAR?

Vücut ısımızı beyinde bulunan hipotalamus bölgesi ayarlamaktadır. Bu bölge vücut ısısını yükselttiğinde yüksek ateş meydana gelir. Bu durumda vücutta üşüme veya vücut ısısını yükseltebilmek için titreme meydana gelir. Bunun sonucunda vücut ısısı da yükselir.

YETİŞKİNLERDE ATEŞ NASIL DÜŞÜRÜLÜR?

Bilinen en iyi yöntemleri sizler için sıraladık. İşte yetişkinlerde ateş nasıl düşürülür? Sorusunun yanıtları:

Bulunduğunuz ortamı havalandırmak ya da temiz hava alabileceğiniz bir ortam tercih etmek.

Ateş düşürücü kullanmak.

Ilık suyla duş almak.

Soğuk ve ıslak bir bezle koltuk altlarına soğuk uygulaması yapmak.

Bol su tüketmek.

Sigara ve alkolden uzak durmak.

Üzerimize daha rahat, bol ve inci giysiler giymek.

İNSAN VÜCUT SICAKLIĞI

Genel olarak insan vücut sıcaklığı 36.5-37.5 arasında kabul edilmektedir. Ancak zaman, açlık, tokluk durumu gibi pek çok faktörden etkilenen vücut sıcaklığı 33.2den 38.2ye kadar da normal kabul edilmektedir.

BEBEKLERDE ATEŞ

Bebek ve çocuklarda normal kabul edilen ateş 36.4 derecedir. Yüksek ateş ise 38 derecenin üstüne denmektedir. 14 günden kısa süren ateşe akut, 14 günün üzerinde seyreden yüksek ateşeyse kronik ateş denir. Bebeklerde genellikle virüs kaynaklı solunum yolu, sindirim sistemi kaynaklı, orta kulak iltihabı, zatürre ve idrar yolu enfeksiyonları nedeniyle görülmektedir. Bunlara ek olarak diş çıkarma döneminde çocuklarda ateş görülmektedir ancak bu durum 38'in üzerinde ateş yapmamaktadır.

Yüksek ateş bebeklerin bağışıklık sistemi yeterince gelişmediğinden ciddiye alınmalı ve vakit kaybetmeden bir hekime başvurulmalıdır.

Evde doğal yöntemlerle yüksek ateş nasıl düşürülür? Ateşe ne iyi gelir, nasıl geçer? İşte en etkili ateş düşürücüler!