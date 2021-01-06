İki adet arası kaç gün olmalı? Regl kanaması kaç gün sürer, kaç günde bir olur?

Kadınların gündelik hayatlarının bir parçası olan, adet döngüsü her ay hormonlar vasıtası ile gerçekleşen, vücudun doğurganlık sistemindeki normal bir durumdur. Bu durum ergenlik çağından başlayarak menopoz dönemine kadar her ay düzenli olarak gerçekleşmektedir. Düzenli olarak meydana gelen; regl, âdet kanaması ya da menstrüasyon olarak tanımlanan bir durumdur. Adet dönemi uzun sürerse ne olur? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Adet ne zaman başlar ve ne zaman biter? İşte detaylar.

REGL DÖNEMİ KAÇ GÜN SÜRER?

Kadınlar rastlanan normal bir süreç olan regl durumu üreme döneminde ve sağlıklı olan her kadın ortalama 28 günlük periyotlarda regl olmaktadır. Kadınlar tarafından iki adet arası kaç gün konusu araştırılmaktadır. Şöyle diyebiliriz ki; bu durum kadınların regl takvimine göre 21 ile 35 gün aralıklarla düzenli olarak görülen bir durumdur. Âdet kanaması yaklaşık olarak 5 ile 7 gün kadar sürmektedir. Bu sürelerin aşıldığı zamanlar adet düzensizliği olarak bilinir ve mutlaka doktora gidilmesi gereken bir durumdur.

ADET DÖNEMİ UZUN SÜRERSE NE OLUR?

•Kadınlarda görülebilen bir durum olan âdet kanamaları 3 ve 7 gün aralıklarında sürmektedir. Eğer ki bu durum normalden daha uzun sürmekte ise en sık karşılaşılan sebebi hormonal bozukluklardan kaynaklı olabilmektedir. Kadınlarda bulunan yumurtlamanın meydana gelmemesi duru, rahim iç tabakasının aşırı derecede kalınlaşması ve tiroid bezi bozuklukları hormonların normal salgılanma değerlerine zarar vermektedir. Bunun sonucunda âdet kanamalarının uzun sürmesine sebep olabilmektedir.

•Bir diğer nedenler arasında dış gebelik veya düşük gibi gebelik komplikasyonları da âdet kanamalarının rutinden daha uzun sürmesine neden olur. Bu gibi durumlarda sadece bir kereye mahsus olarak âdet kanaması uzun sürmektedir. Daha sonraları bu durum normal süreç olarak devam eder.

•Kadınların rahminde oluşan ve miyom adı verilen iyi huylu tümörler, üreme döneminde olan kadınlardaki hormonların yüksekliğinden kaynaklanan polipler de regl kanamasının normalden daha uzun sürmesine neden olmaktadır.

•Kadınlardaki yumurtalıklarda şekil ve işlev bozukluklarının görüldüğü durumlarda yumurtlama gerçekleşmez. Bu durumda, âdet kanaması düzeni ve yoğunluğu artıp azalabilmektedir.

• Menoraji olarak bilinen bir durum olan diğer adıyla aşırı adet kanaması anlamına gelen bu rahatsızlık durumu normal süreçlerde meydana gelen adet kanamasında gelen kanın aşırı derecede olması kan kaybının iki katı derecede olması durumudur. Bu gibi durumlar halsizlik, unutkanlık ve baş dönmesine neden olur. Kesinlikle doktora görülmeniz gereken bir durumdur.

ADET NE ZAMAN BAŞLAR NE ZAMAN BİTER?

Kadınların gündelik hayatının bir parçası haline gelen normal bir süreç olan adet görme yani regl durumu rahimde iç astarın dokusundaki kalıntıların kanama yolu ile rahimden dışarı atılması durumu olarak adlandırılır. İlk balarda ağrılı ve sancılı bir durum olan adet durumu sonraları bu ağrı geçmektedir. Normal bir adet süreci 3 ila 7 gün arasında bir zamanda sürmektedir. Bazı kadınlar da bu durum uzun sürerken bazılarının kısa bir zamanda regl dönemi biter. Bu süre uzadığı takdirde adet düzensizliği meydana gelmektedir.

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