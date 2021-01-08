Bademcik iltihabı tedavisi nasıl yapılır? Bademcik iltihabı neden olur, nasıl tedavi edilir?

Bademcik iltihaplanması hemen herkesin başına gelen rahatsızlıklardan biridir. Bademciklerimiz iltihaplandığında neler yapacağını bilmeyenler internette bu konuyu yoğun olarak araştırıyor. Boğazda şişkinlik, yutkunma güçlüğü ve ağrı hissi oluşturan bu rahatsızlığın ne olduğu, tedavi yöntemlerinin ne olduğuna ilişkin tüm bilgileri haberimizde bulabilirisiniz. İşte bademcik iltihabıyla ilgili tüm bilgiler...

BADEMCİK İLTİHABI NEDİR?

Bademcik iltihabına tonsillit denir. Bademcik iltihabı, genellikle 2 yaş üstü çocuklarda sık görülür. Ancak erişkinlerde de nadir değildir. Hastalık etkeni sıklıkla beta hemolitik streptokoklardır. Ayrıca bazı virüsler boğaz enfeksiyonu da yapabilir.

Hastalık yüksek ateş ile aniden başlar. Kusma, baş ağrısı ve halsizlik görülebilir. Boğaz ağrısı ve boğazda kuruluk hissi vardır. Boğaz ve tonsiller şiş ve kırmızı görünür. Bazen bademcikler üzerinde beyaz iltihabi bir tabaka gözlenebilir ve boyundaki lenf bezleri şişebilir.

BADEMCİK İLTİHABI TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Viral bademcik iltihaplarında antibiotiğe gerek yoktur. Boğazdaki mikrobun tanınması için hızlı antijen testi yada boğaz kültürü yapılır. Ancak iltihap etkeni beta mikrobu ise antibyiotik kullanmak gereklidir.