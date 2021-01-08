Ortopediyi sanat gibi icra ediyorlar

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanları Prof. Dr. Devrim Akseki, Doç. Dr. Burçin Keçeci ve Doç. Dr. Levent Küçük, 9 Eylül'den bu yana İzmir'de hasta kabulüne başladı. Kendilerine Ortopedi-ART adını veren ekip, ortopediyi bir sanat gibi gördüklerini anlatıyor.

Çalışmalarını 'Ortopedi-ART' olarak tanımlayan ekipten Doç. Dr. Levent Küçük, çalışma anlayışlarıyla ilgili bilgi verdi. Doç.Dr Küçük, "Ortopedi-ART kısaca Ortopedi Sanatı anlamına geliyor. Üçümüz de mesleğimizi bir sanat dalı gibi görüyoruz. Bilimin ve teknolojinin sağladığı imkanlarla ulaşılan bir sanat dalı. Her zaman daha iyisini, daha güzelini icra etmek gibi bir anlayışımız var. En büyük eserimizin işine, sporuna ve yaşama tekrar dönen hastalarımız olduğuna inanıyoruz. En büyük kazancımız ise onların gözlerinde gördüğümüz sevgi, saygı ve güven duygularının karışımı olan bir bakış" dedi.

EĞİTİM VE DONANIM

Başarılarının sırrının eğitim, deneyim, donanım olduğunu belirten Doç. Dr. Burçin Keçeci ise; "Bildiğimiz işi yapıyor ve yaptığımız işi biliyoruz" dedi.

HASTALARAMIZ AİLEMİZ GİBİ

Gelen her hastayı birinci derece akrabaları gibi gördüklerini dile getiren Prof. Dr. Devrim Akseki, "Yani her hasta bizim annemiz, babamız, kardeşimiz ya da çocuğumuz gibi kabul eder ve hastalığına bu şekilde yaklaşırız. Örneğin dizi ağrıyan ileri yaşlı bir erkek bizim babamızdır artık ve babamızı nasıl muayene edersek onu da öyle muayene eder, babamıza isteyeceğimiz tetkikleri ister ve babamıza yapacağımız tedaviyi yaparız." dedi.