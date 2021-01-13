Koronavirüs aşı randevusu alma ekranı: 2021 E Devlet ile aşı randevusu nasıl alınır?

Aşı randevusu oluşturma süreci başladı. E-devlet, e-nabız, MHRS üzerinden aşı randevusu alacak olan vatandaşlar , risk ve yaş gruplarına göre belirlendi. KOVİD-19 aşı takvimi ile, saatlik olarak aşı randevusu alınabilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi duyuruya göre, covid aşı randevusu nasıl alınır ve risk grubunda olup olmadığınızı nasıl öğrenirsiniz.
MHRS ÜZERİNDEN AŞI RANDEVUSU ALINABİLİR DURUMDA
Koronavirüs aşısı için Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya 184'ten randevu alınarak başvurulabilecek.
Son Dakika Haberleri | Koronavirüs aşı randevusu alma ekranı: E Devlet ile aşı randevusu nasıl alınır? | Video
BAŞTA ÖNCELİKLİ GRUPLAR
İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacak.
Yaşlı ve engelli evlerinde aşı uygulama odası olanlar kendi kurumlarında, olmayanlara da mobil ekipler aşıyı uygulayacak.
İnsanlar da e-nabız sisteminden veya 2023'e AŞILA diye mesaj atarak kendisinin aşıyı hak edip etmediğini öğrenecek.
Bakanlık açıklayacak ama kişiler de bu mesajla bunları öğrenebilecek. Kendileri ne zaman nerede aşı olmak istiyorlarsa, randevusunu alıp biz onlara o aşıyı orada ulaştıracağız. Kişiler de randevu zamanı ve yerde aşıyı olacaklar.
'Ben gideceğim kuyruğa gireceğim' değil. Herkes kendisi randevusunu alacak. Biz de oraya ulaştıracağız. Başka bir şey de planlıyoruz. Hastaneye ulaşamayacak insanlara da nasıl ki yaşlıların evlerine götürdüysek dünyaya örnek olacak şekilde, şu anda biz aşılamayla ilgili aşılama merkezlerine, alanlarına ulaşamayacak insanlarımıza da evde aşı yapacağız. Hiç kimse tedirgin olmasın. Onun için insanlar kendileri randevu alacaklar, ne zaman aşıyı hak ettiklerini mesajla veya e-nabız ile öğrenecekler. Elektronik sistem veya çağrı merkezlerini arayarak 'ben aşıya geleceğim' diyecek, biz de aşısını uygulayacağız. Onları yarım saat bekleteceğiz bazen, çünkü yarım saat beklettikten sonra ikinci doz için randevuyu alacaklar."
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise aşı randevusuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, "Kendilerine aşı tahsisi bilgisine e-Nabız, MHRS gibi mecralar üzerinden haberdar olabilecekler ve MHRS üzerinden randevu alarak hiçbir ücret ödemeksizin aşı yaptıracaklardır. Aşı iki doz olarak uygulanacaktır. İlk aşı uygulamasından 28 gün sonra ikinci doz aşılama için benzer şekilde randevu alabileceklerdir." ifadesini kullandı