Son dakika: Çift maske kullananlar dikkat! Zararlı mı, faydalı mı?

Teknik direktörler takıyor. Devlet başkanları, siyasiler takıyor. Bilim insanları bile çoğu zaman kalabalık ortamlarda takıyor. Peki, çift maske, yani üst üste iki maske takmak ne kadar yararlı? Yapılan bilimsel araştırmalara göre çift maske takmak herkes için gerekli değil. Virginia Tech'te virüs bulaşma uzmanı ve yazar Linsey Marr, ince veya ventilli maske takan insanlar için, "Birden fazla katmanı birleştirirseniz, virüslerin hava yolundan çıkıp girmesini engelleme konusunda oldukça yüksek verimlilik elde etmeye başlarsınız" dedi. Bu da, birçok uluslararası gazete ve yayın kuruluşu tarafından maske takmanın arkasındaki bilimsel mantığı ortaya koyan yeni bir açıklama olarak yorumlandı.
Çift maskenin kritik zararları da var! İki maskeyi üst üste takmanın zararlarına değinen Marr, "Bir noktada, nefes almayı çok zorlaştırma riskiyle karşı karşıyayız" dedi.
Covid-19 salgını ile geçen bir senenin ardından dünya çok farklı görünüyor. Dünya çapında 90 milyondan fazla doğrulanmış koronavirüs enfeksiyonu var. Devam eden ekonomik zorluklar, kapatılan okullar ve işletmelerin yanı sıra bu salgın gerisinde yüz binlerce can kaybı bıraktı.
Virüsün insandan insana yayılma yeteneklerini artıran genetik değişiklikler taşıyan yeni mutasyonlar ortaya çıktı. Ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkede yapılmaya başlanan birkaç aşı artık engelleri ortadan kaldırırken, aşılamanın yaygınlaştırılması yavaş ve yavaş ilerliyor. Bununla birlikte, aşıların virüsün ne kadar hızlı ve kimden yayılacağı üzerinde önemli bir etkiye sahip olacağını gösteren kesin bir kanıt henüz yok.
Kaliforniya Üniversitesi, bulaşıcı hastalıklar doktoru Monica Gandhi, "(Aşılama sürecinde) Şimdilik, insanların, hem kendilerini hem de etraflarındaki insanlara koruma sağlayarak maske takmaya devam etmeleri gerekecek. Maske takma konusundaki argümanlar, epidemiyoloji ve fizik dahil olmak üzere birçok bilim alanını kapsamaktadır. Bir dizi gözlemsel çalışma, maske takmanın enfeksiyonları ve ölümleri azaltabileceğini öne sürdü" dedi.
Boston'daki sağlık çalışanları arasında koronavirüs enfeksiyonlarını takip eden bir diğeri, maskeler personel arasında yaygınlaştıktan sonra pozitif test sonuçlarının sayısında büyük bir düşüş olduğunu kaydetti.
Pekin'de yapılan bir araştırma, yüz maskelerinin enfekte kişilerin yakın temaslarına bulaşmasını engellemede yüzde 79 etkili olduğunu ortaya çıkarmıştı.
En iyi maskeler, ultra yüksek filtrasyon verimliliği ile tasarlanan N95'ler olarak biliniyor. Ancak hastaları güvenli bir şekilde tedavi etmek için N95 maskelere ihtiyaç duyan sağlık çalışanları için dünya genelinde N95 maskesi üretimi yetersiz kalmaktadırlar. Daha az özelleşmiş iki maskenin üst üste takılması, kısmen daha fazla koruma sağlayabilir.
Dr. Marr, tıpkı futbolcuların, bazı siyasilerin yaptığı gibi, eğer desenli ve farklı yapıda bir maske takmak isteyenlere tavsiyede bulundu. Marr, cerrahi maskelerin üzerine yüzü saran kumaş maskeler takmayı önerdi. Üst üste iki cerrahi maske takma konusunda da insanları uyaran Dr. Marr, "Ancak ikiden fazla maske takmak (cerrahi maske), hızla azalan geri dönüşler getirecek ve normal nefes almayı çok daha zor hale getirecektir" dedi.