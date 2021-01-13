Son dakika: Çift maske kullananlar dikkat! Zararlı mı, faydalı mı?

Teknik direktörler takıyor. Devlet başkanları, siyasiler takıyor. Bilim insanları bile çoğu zaman kalabalık ortamlarda takıyor. Peki, çift maske, yani üst üste iki maske takmak ne kadar yararlı? Yapılan bilimsel araştırmalara göre çift maske takmak herkes için gerekli değil. Virginia Tech'te virüs bulaşma uzmanı ve yazar Linsey Marr, ince veya ventilli maske takan insanlar için, "Birden fazla katmanı birleştirirseniz, virüslerin hava yolundan çıkıp girmesini engelleme konusunda oldukça yüksek verimlilik elde etmeye başlarsınız" dedi. Bu da, birçok uluslararası gazete ve yayın kuruluşu tarafından maske takmanın arkasındaki bilimsel mantığı ortaya koyan yeni bir açıklama olarak yorumlandı.