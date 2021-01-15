Zeytinyağında hileye dikkat! Böyle anlaşılıyor

SAF ZEYTİNYAĞI NASIL ANLAŞILIR?

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kiyas ise zeytinyağının saf olup olmadığının anlaşılmasının bazı püf noktaları olduğunu ifade etti. Kiyas, tuz ruhu ile buluştuğunda renginin değişmemesi halinde zeytinyağının saf olduğunun anlaşılabileceğini ifade ederek şöyle dedi:

"En doğru yöntem laboratuvarlarda analiz yapılması. Ama bunun yanı sıra evde yapılacak bazı testler ile de anlaşılabilir. 0 ve -6 derece arasında bir buzdolabına konulduğunda kristalleşme görülüyorsa gerçek zeytinyağı olduğu anlaşılıyor. Yine su dolu bir bardağa konulduğunda zeytinyağı yüzeye, üzerine çıkıyorsa gerçek zeytinyağı olduğu anlaşılabilir.