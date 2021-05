Son dakika haberler: Covid-19 için 40 gün uyarısı! Aşı yaptıran kısıtlamalardan muaf olacak mı?

AŞI YAPTIRANLAR KISITLAMALARDAN MUAF MI TUTULACAK?

HES kodunun koronavirüs ile mücadelede büyük önem taşıdığına vurgu yapan Prof. Dr. Hakan Oğuztür, aşı olanların kısıtlamalardan muaf edilip edilmeyeceği konusunda görüşlerini şu şekilde paylaştı "Aşı yapılanların antikor seviyesine bakılması bir kriter olabilir. Antikor seviyesi oluşmadan bu sürece dahil edilmeleri doğru değil. Aşı yaptıran kişiler hemen ertesi gün kısıtlamalardan muaf edilmemeli en az 40 günlük bir süreç olabilir. DSÖ, bu olaya çok sıcak bakmadı. Denilenlere göre, aşı olan kişilerin serbest dolaşım hakkına sahip olması gerekliliği, bazı kısıtlamalardan muaf tutulsun gibi yaklaşımlar tartışıldı ancak şu an bizim ülkemizin gündeminde değil. Karar koyucular bu konuda muhtemelen ilerleyen süreçte doğru kararlar alacaktır. Örneğin Suudi Arabistan'da, umreye gelen kişilerden aşı pasaportu veya bağışıklık sertifikası gibi belgelerin isteneceği konuşuluyordu. Bazı ülkeler bu tarz uygulamaya gidebilir. Şu an bu durum dünyanın birinci gündeminde değil çünkü şu an itibariyle çok düşük bir yüzdesinde aşılama yapıldı. Aşılama takvimi ilerlerse ve aşılanan kişi sayısı artarsa böyle uygulamalar olabilir. Ülkemizde aşı pasaportu veya bağışıklık sertifikası gibi uygulamalar henüz yok ancak aşı olanların aşı kaydı HES koduna işleniyor. Aşı olanların HES kodunda birinci aşının hangi tarihte yapıldığı ve ikinci aşının da ne zaman yapılacağı belirtiliyor. İlerleyen günlerde de HES kodu bu konuda oldukça işimize yarayacak. İyi düşünülmüş bir uygulama ve HES kodu salgınla mücadelede Sağlık Bakanlığı ve insanların elini güçlendirecek bir şekilde düzenlenmiştir."