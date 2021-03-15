Kızılay’dan “korona terapisi”

Türk Kızılay'ı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, "Bu pandemi sürecinde psikologlar ve sosyologlar marifetiyle ilçe ilçe gezerek bütün vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Pandemi sürecinde nasıl davranmamız gerektiğini ve aile ilişkilerimizi nasıl çözebiliriz anlamında eğitimler veriyoruz" dedi.

Psikolog Emre Köse ise, "Yapılan araştırmada, pandemi sürecinde ailelerle ilgili problemlerin daha çok arttığı gözlemleniyor. Bizim buradaki amacımız ilk olarak çocuklar, bu süreçte evde geçirilen zamanı daha sağlıklı geçirmeleri için aileleri bilinçlendiriyoruz. Ebeveynlerin sergilemiş olduğu tutumlar çocukların hayatını şekillendirebiliyor" dedi.