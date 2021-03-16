Uzman isim açıkladı… Yeni risk haritası nasıl olacak? İngiltere mutasyonunun görülmediği beş il...

GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA NEDEN VAKA SAYILARI DÜŞÜK?

"Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde vaka sayılarının düşük olmasının birkaç nedeni var." Diyen Prof. Dr. Vefik Arıca, açıklamalarına şöyle devam etti; "Bunlardan ilki; Kasım ve Aralık aylarında ikinci dalganın pikini çok yüksek sayıda görmeleri ve belli bir doygunluğa ulaşmalarıdır. Bu bölgelerde 'doğal bağışıklama' olabilir. Doğal bağışıklamanın tahmini süresi altı ay kadardır. Yani Ramazan Bayramı'ndan sonra Güneydoğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde vaka sayıları konusunda ciddi sıkıntılar yaşanabilir."

"İNGİLTERE MUTASYONUNUN GÖRÜLMEDİĞİ BEŞ İL VAR"

Prof. Dr. Vefik Arıca, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde vaka sayılarının düşük olma nedenlerinden ikincisini şöyle açıkladı; "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamalara göre; 81 ilin 76'sında İngiltere Mutasyonu mevcut. Geriye kalan 5 ilden biri de Siirt. İngiltere mutasyonu kanıtlı bir mutasyon olmadığı için bu bölgedeki vaka sayılarının düşüklüğünün nedenlerinden biri bu olabilir."

Prof. Dr. Vefik Arıca, "Üçüncü neden ise; Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde temiz hava etkili olabilir. Yine bu bölgelerdeki kilometre başına düşen kişi sayısının az olması ve özellikle kış aylarında hareketliliğin minimuma inmesi etkili olabilir."

Prof. Dr. Vefik Arıca, 'En önemli neden' olarak gördüğünü belirterek Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde vaka sayılarının düşüklüğünün yeni bir mutasyon olabileceğini belirtti. Arıca, sözlerine şöyle devam etti; "Bu bölgelere özgü koronavirüste varyant bir mutasyon olabilir. Koronavirüs iyi yönde bir mutasyona uğraşmış olabilir. Bu konunun virüs sekantlaması yapılarak araştırılması gerekiyor. Bu bölgeye özgü varyant mutasyon ihtimali üzerinde duruyoruz."