Uzman isim açıkladı… Yeni risk haritası nasıl olacak? İngiltere mutasyonunun görülmediği beş il...

Kabine toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık vaka sayılarının belirtildiği harita yayınlandı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vefik Arıca, "Bu haritaya baktığımızda; İstanbul, Ankara ve İzmir'de vaka oranları ve hasta sayılarının arttığını görüyoruz. Birkaç ilde ise vaka sayısının pik yaptığını görüyoruz. Samsun, Sinop, Giresun, Balıkesir ve Kilis'te vaka sayılarının tırmanışa geçti. Siirt, Şırnak, Hakkari gibi Güneydoğu Anadolu bölgesindeki illerde ise vaka sayıları en aza indi. Siirt yüz binde 20 iken şu an 100 binde vaka sayısı yalnızca iki. Siirt'teki bu durum hem Türkiye'ye hem de dünyaya örnek olabilecek bir durum." dedi.
GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA NEDEN VAKA SAYILARI DÜŞÜK?
"Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde vaka sayılarının düşük olmasının birkaç nedeni var." Diyen Prof. Dr. Vefik Arıca, açıklamalarına şöyle devam etti; "Bunlardan ilki; Kasım ve Aralık aylarında ikinci dalganın pikini çok yüksek sayıda görmeleri ve belli bir doygunluğa ulaşmalarıdır. Bu bölgelerde 'doğal bağışıklama' olabilir. Doğal bağışıklamanın tahmini süresi altı ay kadardır. Yani Ramazan Bayramı'ndan sonra Güneydoğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde vaka sayıları konusunda ciddi sıkıntılar yaşanabilir."
"İNGİLTERE MUTASYONUNUN GÖRÜLMEDİĞİ BEŞ İL VAR"
Prof. Dr. Vefik Arıca, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde vaka sayılarının düşük olma nedenlerinden ikincisini şöyle açıkladı; "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamalara göre; 81 ilin 76'sında İngiltere Mutasyonu mevcut. Geriye kalan 5 ilden biri de Siirt. İngiltere mutasyonu kanıtlı bir mutasyon olmadığı için bu bölgedeki vaka sayılarının düşüklüğünün nedenlerinden biri bu olabilir."
Prof. Dr. Vefik Arıca, "Üçüncü neden ise; Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde temiz hava etkili olabilir. Yine bu bölgelerdeki kilometre başına düşen kişi sayısının az olması ve özellikle kış aylarında hareketliliğin minimuma inmesi etkili olabilir."
Prof. Dr. Vefik Arıca, 'En önemli neden' olarak gördüğünü belirterek Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde vaka sayılarının düşüklüğünün yeni bir mutasyon olabileceğini belirtti. Arıca, sözlerine şöyle devam etti; "Bu bölgelere özgü koronavirüste varyant bir mutasyon olabilir. Koronavirüs iyi yönde bir mutasyona uğraşmış olabilir. Bu konunun virüs sekantlaması yapılarak araştırılması gerekiyor. Bu bölgeye özgü varyant mutasyon ihtimali üzerinde duruyoruz."
"RAMAZAN BAYRAMI SONRASINDA CİDDİ DEĞİŞİMLER OLACAK"
Prof. Dr. Vefik Arıca, "Özellikle Ramazan Bayram'ı sonrası Mayıs ayından sonra doğal bağışıklama azalacağı için ve hareketlilik artacağından bu bölgelerde rehavete kapılması durumunda ciddi sıkıntılar başlayabilir." dedi.
VAKA SAYISINDA LİDER OLAN İL…
Prof. Dr. Vefik Arıca, "Karadeniz Bölgesi'nin kırmızı bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. Özellikle Samsun 100 binde 458 vaka sayısıyla şu an Türkiye'nin lideri sayılıyor. Karadeniz Bölgesi'nde yüksek vaka sayıları bir süre daha devam edebilir. Bu sayılar önümüzdeki haftalarda doygunluğa ulaşacak. Aşı vurulma sayısı da artınca kırmızı bölgelerin yavaş yavaş turuncuya, sarıya ve maviye döneceğini biliyoruz. Güneydoğu Anadolu Bölgesi de üç dört ay öncesine kadar çok yüksek riskli bölgelerdi. Belli bir süre sonra doygunluğa ulaştı. Bu nedenle önümüzdeki aylarda kırmızı bölgelerin renk değiştireceğini ve rahatlama yaşayacağını söyleyebiliriz." dedi.
"YERLİ AŞI EYLÜL AYINDA RAHATLAMAMIZI SAĞLAYACAK"
Yerli aşı çalışmaları hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Vefik Arıca , "Yerli aşıda faz 2 çalışmaları devam ediyor. Daha sonrasında faz 3 çalışmaları yapılacak. Sağlık Bakanlığı'nın onayının ardından acil kullanım onay koduyla uygulamaya başlanacak. Eylül ayında yerli aşı uygulamalarımızın başlayacağını tahmin ediyorum. Sonbahar aylarında sağlık çalışanlarının ikinci dozu başlayacak. Türkiye genelinde aşı uygulamalarının da bu dönemlerde tamamlanabileceğini öngörürsek yerli aşı uygulamaları büyük ölçüde rahatlamamızı sağlayacak. Yerli aşıyla dünyanın belli ülkelerine ihracat etme aşamasına geleceğiz. Bu nedenle yerli aşı uygulamaları başlayana kadar tedbirlere uymak durumundayız. Yerli aşı uygulamaları bizim için milat olacak diyebiliriz." dedi.
"1 KİŞİDEN 41 BİN KİŞİYE…"
"Son dönemlerde hasta sayısı, vaka sayısı ve ağır hasta sayısı arttı. Bu üçü arttı ancak hastaneye başvuru sayısı ile yoğun bakım ve solunum cihazına bağlı kişi sayısı azaldı." diyerek vaka sayılarındaki değişimi değerlendiren Prof. Dr. Vefik Arıca, "Bu durumun birkaç nedeni olabilir. Mutasyon Türkiye'de 41 bin kişiyi etkiledi. Mutasyonun etkisini tam olarak görmedik. Bu nedenle mutasyon etkisi mi bilemiyoruz. Diğer ülkelerle göre Türkiye'nin mutasyondan ciddi anlamda etkilenmediğini görüyoruz. İngiltere mutasyonu Türkiye'ye 1 vakayla geldi şu an 41 bin vaka oldu. Önümüzdeki günlerde 41 bin vakanın 100 binlere çıkmasını bekliyoruz. Ülkemiz mutasyondan ciddi bir şekilde etkilenmedi ancak bu etkilenmeyeceği anlamına gelmiyor. 2021 yılını da pandemi yılı olarak kabullenmeliyiz." dedi.
İNGİLTERE MUTASYONU DAHA MI ÖLDÜRÜCÜ?
İngiltere mutasyonu daha mı bulaşıcı?, Daha mı öldürücü?, Çocuklarda daha mı yüksek sayıda görülüyor? Yaşlıları daha mı az etkiliyor? Mutasyonlu virüsle ilgili merak edilen bu soruların hiçbirinin net bir yanıtı yok." diyen Prof. Dr. Vefik Arıca, sözlerini şöyle sürdürdü; "Bunun nedeni İngiltere mutasyonunun kanıtlı bir mutasyon olmamasıdır. Ancak zamanla, İngiltere mutasyonunun çok fazla öldürücülüğünün olmadığını çocukları ise daha az etkilediğini gördük. İngiltere mutasyonu belli bir yaş grubunu etkilemiyor. Bulaştırıcılığının eski virüse oranla daha hızlı olduğunu düşünüyoruz. Fakat dediğim gibi bunların hiçbirinin bilimsel kanıtı yok." dedi.
HANGİ İLLERDE KISITLAMALAR ARTAR?
Renk skalası çıktığında beş önemli faktöre bakılacağı belirtilmişti.
Prof. Dr. Vefik Arıca "Bu beş veri toplandığında renk skalası oluşturuluyor. Bu verilere baktığımızda başta İstanbul olmak üzere İzmir ve Ankara'nın da alarm verdiğini görüyoruz." dedi.
KARADENİZ BÖLGESİ'NDE BİRKAÇ HAFTA SONRA…
Prof. Dr. Vefik Arıca, "İstanbul kırmızı renge dönebilir. Yüksek riskten çok yüksek riskli bölgeye dönüşebileceğini düşünüyoruz. Ankara, orta riskten yüksek riske çıkabilir. Karadeniz bölgesi birkaç hafta daha kırmızıya büründükten sonra yavaş yavaş turuncu, sarı ve maviye dönebilir. Önümüzdeki haftadan itibaren renk değişimlerini göreceğiz." dedi.
HAFTALIK TEMATİK DENETİM UYGULAMASI NORMALLEŞMEYİ HIZLANDIRIR MI?
Haftalık tematik denetim uygulaması ile rahatlama yaşanacağını belirten Prof. Dr. Vefik Arıca, şu şekilde konuştu; "Denetimler normale dönüşü hızlandırma açısından önemli ancak biz kendi kurallarımızı koyar kendi tedbirlerimizi alırsak tedbirlere de denetlemelere de gerek kalmayacak. Tematik denetim uygulamaları bizi rahatlatabilir. Özellikle turizm sezonu yaklaşıyor ve üç büyük ilden sonra turizm sezonunun açılacağı illerde de kontrollerin sıkılaştırılması önem arz ediyor. Yaz ayları turizm sezonu açılacağından Türkiye gibi güvenli ülkeler için çok önemli. Yaz aylarında tam bir rahatlamanın gelmesi mümkün değil. Şu ankinden biraz daha rahat olabiliriz ancak tamamen bir rahatlama bu yaz için çok zor görünüyor."Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu koronavirüse yenildi! 'Lütfen maske takalım' demişti