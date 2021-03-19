Karınca kovucu ev yapımı doğal ilaçlar! Evdeki karıncalar nasıl gider?

Evinizde ve mutfağınızda gördüğünüz karıncalar size rahatsızlık verebilir. Birkaç karıncayı görmek var olan birçok karıncanın habercisidir. Koloni halinde gezen karıncalardan hızlıca kurtulmak mümkün. Zehirli ve kimyasal maddeler kullanmadan karıncalardan kurtulmanın oldukça kolaydır. Karıncaya kesin çözüm olarak doğal karınca kovucu ilaçlar gösterilebilir. Karıncalar neyden kaçar sorusuna; tarçın, sabun, biber, nane, sirke, nişasta ve kahve telvesi gibi birçok cevap verilmektedir. Evdeki karıncalar nasıl gider sorusuna verilmesi mümkün cevapları haberimizde derledik.

KİMYASAL İÇERMEYEN KARINCA KOVUCU İLAÇLAR

Tarçın: Kokuya oldukça duyarlı olan karıncalar, diğer böcek türlerine göre en az beş katı kadar hassas varlıklardır. Karıncalar neyden kaçar? sorusuna verilen en bilindik cevap tarçındır. Toz tarçın veya tarçın yağı karıncaların yollarına dökülür, bu yöntem karıncaların kaçmasına neden olmaktadır. 1 çay kaşığı tarçın yağı veya tarçın bir bardak su ile karıştırılır ve karıncaların geçtiği yollara püskürtülür veya pamuk yardımıyla sürülür.

El Sabunu: El sabunu karıncaları evinizden uzaklaştırmada faydalı olur. Karıncaların eve giriş noktaları ve izleri sabunlu su ile silinmelidir. Feromonlarının kokularını kaybeden karıncalar birbirleriyle iletişim kuramazlar.

Biber: Karıncaları rahatsız eden biber kokusu, karınca kovucu ilaç olarak kullanılabilir. Oldukça güvenli ve doğal olan bu yöntemi dolap ve mobilya arkalarına sürterek kullanabilirsiniz.

Nane: Etkili bir böcek kovucu olarak bilinen nane, sivrisinek, böcek ve karıncaları kovmada kullanılmaktadır. 10-20 damla nane özü yağını 2 bardak suyla karıştırın. Naneli karışımı dolaplara ve pencerelere sıkıp kurutun.

Çay Ağacı Yağı: Karınca kovucu ve öldürücü özelliğe sahip olan çay ayağı yağının 5-10 damlası 2 bardak su ile karıştırılır ve karıncaların geçtiği yerlere sürülür.

Beyaz Sirke: Karıncalar neyi sevmez sorusuna verilecek cevaplardan biri de sirkedir. Karıncalar üzerinde kovucu ve öldürücü güce sahip olan beyaz sirke, karıncaları rahatsız edici bir kokuya sahiptir. Karıncaya kesin çözüm için yarı yarıya olacak şekilde su ve beyaz sirke karıştırılır, yüzeyler bu su ile silinir.

Kaynar Su: Karınca deliklerine kaynar su dökerseniz, kolonide yer alan karıncaların büyük kısmını öldürecektir.

Mısır Nişastası: Gördüğünüz karıncaların üzerine mısır nişastası serperek onları hapsedebilir ve boğabilirsiniz.

Kahve Telvesi: Yapılan kahvenin artan telvesi karınca kovucu olarak kullanılabilir. Yüzeylere serpilen kahve telvesi karıncaları uzaklaştıracaktır fakat kuruyunca etkisi azaldığı için telvenin sık sık değiştirilmesi gerekiyor. Yaklaşık 20 gram olacak şekilde, ortalama 2 yemek kaşığı kahve telvesi, 1 litre su ile karıştırılır. Hazırlanan bu karışı bir sprey şişesi yardımı ile karınca yuvalarına püskürtülmelidir.

Karbonat ve Şeker: Şeker karıncayı çekmeye yararken karbonat ise karıncaların kimyasal yapılarına zarar vermektedir.

Tebeşir: Karıncalar neyi sevmez sorusuna verilecek cevaplardan biri ise tebeşirdir. Tebeşir tozu karıncaların iletişim kurmak için kullandığı izlere zarar vermektedir. Karıncaların çıkış noktası ve gezindiği yerlere tebeşir tozu dökmek oldukça etkili bir yöntemdir.

Limon Suyu: Limonun suyunu, su ile karıştırmak karıncalar için etkili bir yöntemdir. İçerisinde asit barındıran limon mutfağınızı işgal eden karınca kolonilerini engellemenizi sağlamaktadır. Karınca görülen bölgelere uyguladığınız bu karışım karıncaların dağılmasını sağlamaktadır. Limon kokusu geçince etkisini hafifleyeceği için düzenli olarak tekrar edilmelidir. 1 limon suyu, yarım litre su ve sprey şişesi etkili bir karınca kovucu yöntemdir.

Sarımsak: Sarımsak ve karanfil karıştırılır ve karıncaların yuvalarına konulur. Bu kokudan rahatsızlık duyan karıncalar evinizi terk edecektir.