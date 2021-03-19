Leptin Hormonu Ne İşe Yarar, Görevleri Nelerdir? Leptin Hormonu Nedir, Nasıl Çalışır?

Tokluk hormonu olarak da bilinen leptin hormonu, peptidler sınıfından olup, yağ stoklarını ve iştahı düzenleyen bir hormondur. Leptin hormonu başlıca olarak, vücudun en büyük endokrin organı olan yağ dokusundan salgılanmaktadır. Yağ hücreleri büyüdükçe salınan leptin hormonu miktarı da artmaktadır.

LEPTİN HORMONU NEDİR?

Leptin hormonu, 90'lı yıllarda keşfedilmiştir, diğer hormonlara kıyasla hakkındaki bilgiler oldukça yenidir. 1994 yılında keşfedilen leptin hormonunun ismi, eski Yunanca olan "leptos- thin" kelimelerinden alınmıştır.

LEPTİN HORMONU NE İŞE YARAR?

Leptin hormonu, vücudun mevcut yağ dokularından salgılanan ve açlık hissini kontrol eden bir tokluk hormonudur. İnsülin hormonuyla beraber görev yapan bu hormonun başlıca görevleri; tokluk hissi yaratmak ve açlık hissini bastırmaktır. Yani kısaca Leptin hormonu insanlara "Doydun, daha fazla yeme" demektedir. Görüleceği üzere leptin hormonu ne işe yarar sorusunun cevabı oldukça kritiktir.

LEPTİN HORMONU NASIL ÇALIŞIR?

Leptin hormonu, beynin hipotalamus bölgesini uyararak, vücudun yağ depolarıyla ilgili beyne bilgi vererek çalışmaktadır. Tokluk halinde, vücutta yeterli miktarda yağ bulunmakta ise, leptin hormonun hemen beyne sinyal ileterek, iştahın azalmasını sağlamaktadır. Böylelikle de vücuttaki yağ miktarı, yani kilon korunmaktadır. Aksi durumda yani, vücutta yeterli miktarda yağ bulunmuyorsa, leptin hormonu beyne sinyal göndererek, iştahın artmasını sağlamaktadır. Bu nedenle vücuttaki yağ kütlesindeki değişimi ve vücutta bulunan leptin hormonu kilo alım-verim kontrolünde rol oynamaktadır.

Leptin hormonu; pankreas ve tiroit hormonlarını da kontrol altında tutmaktadır. Yapılan araştırmalar, midede salgılanan leptin hormonunun, tokluk hissinde etkili olduğunu kanıtlamıştır. Bir besin tüketilirken yahut yemek yedikten sonra, pankreastan insülin salgılanmaktadır ve kan şekeri yükselmektedir. Yedikten 2 saat geçtikten sonra ise insülin hormonu düşmeye başlamaktadır. Böylece mideden leptin hormonu salgılanması tetiklenmekte ve yağ, enerjiye dönüşmeye başlamaktadır.

Peki leptin hormonu nasıl hızlı çalışır? Devamlı olarak yemek tüketmek veya büyük porsiyonlar halinde yemek kandaki leptin hormonu miktarının yükselmesine sebep olmaktadır. Leptin hormonunun hızlı çalışması için azar azar, küçük porsiyonlar halinde belirli aralıkla yemek yenmelidir. Böylelikle kişide tokluk hissi oluşmaktadır. Ayrıca daha az yemek tüketildiği için kişide yağ yakımı da gerçekleşmektedir. Böylece kişi kilo vermeye başlamaktadır. Zira aksi halde kişide "leptin direnci" oluşacaktır.

LEPTİN HORMONU DIŞARIDAN ALINIR MI?

Peki kilo ile doğrudan ilgili olan leptin hormonu dışardan alınır mı? Herkesin kafasındaki bu sorunun cevabı ise; leptin bir hormon olduğundan direkt olarak içinde leptin olan bir yiyecek bulunması mümkün değildir. Lakin vücuttaki fazla yağların yakılmasını ve böylece dolaylı olarak leptin hormonunu etkileyen besinler bulunmaktadır. Bu besinlerden en etkilisi kırmızı acı biberdir. Kırmızı acı biber, metabolizmayı hızlandırmakta ve böylece yağ yakımına yardımcı olmaktadır. Yani her ne kadar leptin hormonu dışardan alınamasa da, leptin hormonuna yardımcı besinler alınabilmektedir. Leptin hormonunun salgılanmasına yardımcı olan besinler başlıca ise şunlardır:

Kırmızıbiber,

Süt,

Zeytinyağı,

Portakal,

Greyfurt,

Yeşil çay,

Yumurta,

Somon balığı,

Sarımsak,

Yulaf,

Keten tohumu,

Zencefil,

Ceviz,

Limon,

Soya fasulyesi,

Mercimek

LEPTİN HORMONU DİYETİ

Hızlı bir şekilde kilo verdireceği iddia edilen sağlıksız diyetlerin aksine leptin hormonu diyeti, sağlıklı beslenerek, zamanla kilo vermeyi amaçlamaktadır. Bu diyetle alakalı her şey Byron J. Richards tarafından bir kitapta toplanmıştır. Bu kitap, çok satanlar listesine bile girmiştir. Leptin hormonu diyetinin olmazsa olmaz 5 kuralı bulunmaktadır. Leptin hormonu diyeti kuralları:

Akşam yemeğinden sonra bir şey yememek,

Sabah, öğle ve akşam toplamda 3 öğün yemek,

Küçük porsiyonlarda yemek,

Kahvaltıda proteinli besinler tüketmek,

Karbonhidratlardan uzak durmak

Bu kurallarda bahsedilen saatler ise şu şekildedir: Akşam yemeğinden kahvaltıya kadar ortalama 12 saat geçmelidir. Öğün aralarındaki süre ise 4 saat olmalıdır. Ayrıca leptin hormonu diyetinde soda, tatlandırıcılı içecekler ve enerji içecekleri tüketmekten de kaçınmak gerekmektedir. Zira bunlar leptin direncine sebep olup kilo almaya yol açabilmektedir. Leptin hormonu diyetinde taze ve organik yemekler tüketilmelidir. Hindistan cevizi ile omega 3 yağı, avokado, fındık, badem, ceviz, tavuk, kırmızı et, balık, yumurta ve sebze tüketmek bu diyet için idealdir.