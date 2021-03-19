Oksitosin Hormonu Nedir, Nasıl Arttırılır? Erkeklerde Oksitosin Hormonu Ne Zaman Salınır, Hangi Besinlerde Bulunur?

Oksitosin hormonu, üreme sistemi üzerinde oldukça önemli bir role sahip olan bir hormondur. Oksitosin hormonu; aşk, sevgi ve bağlılık hormonu olarak da anılmaktadır. Oksitosin hormonu, hem kadınlarda, hem de erkeklerde salgılanmaktadır. Oksitosin hormonu hipofiz bezi tarafından salgılanmaktadır. Bu hormon sadece fizyolojik açıdan değil, psikolojik açıdan da çok büyük önem taşımaktadır.

OKSİTOSİN HORMONU NEDİR?

Oksitosin hormonu kadınlarda, doğum sırasında rahim kasılmasını kolaylaştırmaya ve emzirme döneminde ise sütün memelere gelmesini sağlamaya yaramaktadır. Erkeklerde ise oksitosin hormonu, sperm hareketlerini kontrol etmek ve orgazm sırasında yaşanan duyguların yoğunluğunu artırmak gibi işlevlere sahiptir.

OKSİTOSİN HORMONU NE ZAMAN SALINIR?

Kadınlarda oksitosin hormonu; cinsel ilişki esnasında döllenmeyi sağlamak, doğum esnasında kolaylık sağlamak ve emzirme sırasındaki zorlukları ortadan kaldırmak adına, bu zamanlarda salgılanmaktadır. Ayrıca özellikle erkeklerde orgazm sırasında yüksek miktarlar da oksitosin hormonu salgılanmaktadır.

OKSİTOSİN HORMONUNUN SAĞLADIĞI YARARLAR

Oksitosin hormonu işlevi oldukça önemlidir. Oksitosin hormonu, yukarıda da bahsedildiği üzere birçok etkiye sahiptir. Oksitosin hormonu etkilerinden kısaca bahsetmek gerekirse:

Oksitosin hormonu ev cinsel yaşam: Bu hormon, erkeklerin cinsel ilgi duymasını da sağlamaktadır. Oksitosin hormonu seviyelerinde düşüş olduğunda kişi cinsel yaşamda problemler yaşayabilir.

Oksitosin hormonu ve doğum: Oksitosin hormonu doğum esnasında, kasılmalara yol açmaktadır. Oksitosin hormonu, doğum sıraasında hipofiz bezi aracılığıyla salgılanarak kasılmaların gücünü arttırmaktadır. Bu da doğumu kolaylaştırmaktadır.

Oksitosin ve emzirme: Doğumdan sonra oksitosin hormonu sütü memeye doğru hareket ettirmektedir. Böylece emzirme işlemi kolaylaşmaktadır.

Oksitosin ve stres: Oksitosin hormonu, strese yol açan kortizol seviyelerini düşürmektedir. Yani oksitosin hormonunun salgılanması ile stres seviyesinde azalmalar meydana gelmektedir.

OKSİTOSİN HORMONU EKSİKLİĞİ

Oksitosin hormonu eksikliği, başta kadınlarda olmak üzere, her iki cinsiyette de olumsuz etkilere neden olmaktadır. Kadınlarda oksitosin hormonu eksikliği; normal doğumu güçleştirir ve süt salgılama refleksini önleyip emzirmeyi zorlaştırır. Erkeklerde ise oksitosin hormonu eksikliği; üreme, bağlanma ve sadakat gibi konularda sorunlara neden olmaktadır. Bunun dışında her iki cinsiyette oksitosin hormonu eksikliği depresyona sebep olabilir. Oksitosin hormonu eksikliği belirtileri ise şunlardır:

Depresyon,

Stres hissinde artış,

Kaygı bozuklukları,

Huzursuzluk içinde olma,

Sinirlilik ve gerginlik hislerinde artış,

Partner ile yaşanan uyumsuzluk,

Migren,

Kadınlarda kısırlık

Oksitosin hormonu eksikliği belirtileri, kadınlarda daha yoğun olarak görülmektedir. Bu belirtileri düzenli olarak yaşayan insanların tereddütte kalmamak için bir uzman doktora danışarak, hormon testi yaptırmasında fayda vardır. Zira oksitosin hormonu eksikliği çok ciddi hastalıkların ortaya çıkma riskini arttırmaktadır. Oksitosin hormonu eksikliği halinde ortaya çıkabilecek hastalıklar şunlardır:

Şizofreni,

Otizm,

İntihar eğilimi,

Psikolojik bozukluk,

Anksiyete atakları,

Agresyon,

Travma sonrası stres bozukluğu sendromu,

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite,

Obsesif kompulsif bozukluk,

Sosyal fobi,

Alkol-madde bağımlılığı,

Yeme bozuklukları,

Yapılan tüm araştırmalara göre psikiyatrik hastalıkların çoğunda oksitosin hormonunun işlemesine ilişkin bozukluklara rastlanılmıştır.

OKSİTOSİN HORMONU NASIL ARTTIRILIR?

Oksitosin hormonu, görüldüğü üzerinde insan sağlığı üzerinde oldukça önemli etkilere sahiptir. Bu nedenle oksitosin hormonu nasıl arttırılır sorusunun cevabını aramak son derece normaldir. Bu sorunun cevabını araştırmaktan utanç duyulmamalıdır. Oksitosin hormonunu arttırmanın birtakım yolları bulunmaktadır.

Egzersiz yapmak,

İletişim kurmak, keyifli sohbetler etmek,

Mesaj yaptırmak,

Oksitosin hormonunu arttıracak yiyecekler tüketmek

OKSİTOSİN HORMONU HANGİ BESİNLERDE VAR?

Oksitosin hormonu, bazı yiyeceklerin tüketilmesi ile de artmaktadır. Oksitosin hormonu içeren yiyeceklerin başında yüksek miktarda magnezyum içeren besinler, C vitamini açısından zengin meyve ve sebzeler ile D vitamini yüksek yiyecekler gelmektedir. Oksitosin hormonu içeren besinler genel olarak şunlardır: