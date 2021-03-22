Mutluluk verdiği ortaya çıktı! İşte acı biberin bilinmeyen faydaları...

'FAZLASI ÖFKEYE NEDEN OLUR'

Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, biberin C vitamini deposu olduğunu, içeriğindeki kapsaisin maddesinin acı ve yanma hissi verdiğini söyledi. Manavoğlu, şöyle konuştu:

"Biber acı ve yanma hissi veren sebze olarak bilinir. Aslında biberin farklı, az bilinen yönü var. İnsan vücudu tepki mekanizması. Biberi yediğimizde acı hissine karşılık vücut tepki mekanizması verir. Biber C vitamini bulunduran sebzelerin başında gelir. Biberde acılık tadı veren kapsaisin maddesi vardır. Biberi tükettiğimizde acı hissine karşı mutluluk hissi veren endorfin, serotonin, oksitosin, dopamin hormonu salgılar. Özellikle endorfin hormonu seviyesi artar. Beyne iletilen sinyaller, acı hissini bastırmak için endorfin seviyesini yükseltir. Vücut mutlu olmaya başlar. Acı biber tükettiğimizde vücudumuz bu hissi bastırmak için mutluluk hormonu salgılar. Bu hormonun fazlalığı da insanlarda öfkeye neden olur. Hem sağlık hem mutluluk için yeteri miktarda acı biber tüketilmesi fayda sağlayacaktır."