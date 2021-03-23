Mucize baharat kimyonun faydaları nelerdir, ne işe yarar? Kimyon neye iyi gelir, kolesterolü düşürür mü?

Maydanozgiller ailesinden olan kimyonun bilimsel adı Cuminum'dur. Kimyon aslında bu bitkinin baharat olarak kullanılan tohumlarıdır. Akdeniz ve Asya mutfaklarında en çok kullanılan baharatların başında gelmektedir. Beyaz ve pembe renkli çiçekler açan bu bitki, Mayıs ve Haziran ayları arasında yetişmektedir. Bitkinin anavatanı ise Doğu Akdeniz olarak bilinmektedir. Kimyon baharatının elde edilmesi için öncelikle kimyon bitkisinin olgunlaşması beklenir. Daha sonra bitkinin tohumları toplanır ve kurutulur. Bu tohumların öğütülmesi sonucunda da kimyon baharatı elde edilmiş olur. Dünyada en çok kimyon yetiştiren ülkeler arasında İran, Mısır, Fas, Özbekistan ve Hindistan yer alır. Türkiye'de ise Ege ve Karadeniz Bölgelerinde kimyon bitkisi yetişmektedir.

Kimyonun kalorisi ve besin değeri

Kimyonun 100 gramında yaklaşık 375 kalori bulunmaktadır.

Buna göre 1 çay kaşığı kadar ( 2 gr ) kimyonu yemeğinize kattığınızda 8 kalori almış olursunuz.

Kimyon protein miktarı çok yüksek bitkilerden biridir. 100 gr kimyon yaklaşık 18 gr protein içermektedir.

Lif oranı yüksektir. Bağırsak dostudur.

Kalsiyum ve demir açısından çok zengindir.

Magnezyum, çinko, potasyum ve sodyum içeren bir bitkidir.

C vitamini miktarı yüksektir.

B6 vitamini, A vitamini ve K vitamini içermektedir.

Kafein içermez.

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Kimyonun faydaları nelerdir?

Vücuttaki yaşlanma belirtilerini ortadan kaldırır.

Saç dökülmelerini önlemek için kullanılabilir. Kimyon yağını saçlarınıza sürebilirsiniz.

Kimyonun bebeklere faydaları arasında ise bebeklik döneminde sık görülen gaz sancılarını önleyici özelliği vardır. Ancak bebeklerde çok az ve dikkatli kullanılmalıdır.

Vücutta detoks etkisi sağlar ve bu sayede vücudun toksinlerden arınmasını sağlar.

Ciltteki yara ve yanıklara, sivilce ve lekelere karşı oldukça etkilidir.

Kimyonun zayıflamaya etkisi ise sindirim sistemini düzenleyici olmasından kaynaklanır. Kimyon tüketmek mide ve bağırsak şişliğini önler, gaz sorunlarını ortadan kaldırır.

'Kimyonlu su neye iyi gelir' sorusu en çok merak edilen konulardan biridir. Kimyon çayı ve kimyonlu su mide ağrılarını hafifletir. Gastrointestinal sorunları tedavi edici bir özelliği vardır.

Kimyon nasıl kullanılır?

Mutfaklarınızda kimyonu kullanacağınız birçok farklı alan vardır. Bunlardan bazılarını sizler için derledik.

Sağlığa birçok faydası bulunan kimyon çayı hazırlayabilirsiniz. 1 bardak su ile yarım çay kaşığı kimyon tohumunu ocakta kaynatın ve 5 dakika kadar dinlendirin. İyice demlendiğine emin olduğunuzda çayınızı tüketebilirsiniz.

Etlerin marine edilme aşamasında sıklıkla kimyon kullanılır. Yoğurt, zeytinyağı ve kimyon ile hazırladığınız bir sos içerisinde tavuklarınızı 2 saat kadar beklettikten sonra pişirebilirsiniz. Etin lezzetinin arttığını göreceksiniz.

Yalnızca et yemeklerinde değil sebze ve bakliyat türü yemeklerinize de kimyon katmanız yemeğinizi lezzetlendirecektir.

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Kimyonun zararları nelerdir?

Kimyonun alerjiniz yoksa herhangi bir zararıyla karşı karşıya kalmanız düşük bir ihtimaldir. Aslında bu zararlardan korunmak için 'kimyon ne kadar tüketilmeli' konusu dikkate alınmalıdır. Aşırı kullanıldığı zaman bir takım etkilere sebep olabilmektedir. Peki, kimyon alerjisi belirtileri nelerdir? Mide ekşimesi, baş dönmesi, deri döküntüsü, karın ağrısı gibi belirtiler görüyorsanız kimyona alerjiniz olabilir. Bu belirtilerin oluşmasındaki bir diğer ihtimal ise bu bitkiyi kontrolsüz ve aşırı tüketmeniz olabilir.

Bebeklerde gaz sancılarını önlemek için kullanılması tavsiye edilir ancak aşırı kullanımı da kimyonun bebeklere zararları ile sonuçlanabilir.

Peki, hamileler kimyon çayı içebilir mi? Hamilelik döneminde kimyon tüketimi konusunda doktorunuza danışmanız tavsiye edilir. Aşırı tüketilmesi erken doğum riski oluşturabilmektedir.

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