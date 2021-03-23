Sabah Gazetesi otizmli çocukların sergisinde!

'Fark Yok, Sevgi Var!' Proje Yönetmeni Ahmet Yılmaz, "Projenin otizmli çocukların gözünden fotoğraf sergisi yapacağız. Bu süreçte çocuklar 2-3 ay fotoğraf çekebilmek için eğitim aldılar. 4-12 yaş arasında 30 çocuğumuz ve iş, sanat, spor dünyasının örnek isimlerinden de projemize destek olan 30 isim var. Çocuklarımız bu kişilerin fotoğraflarını çektiler. Çektikleri fotoğraflar da 2 Nisan saat 14.00'de Zorlu PSM'de sergilenecek. Üç gün sonra Zorlu AVM içerisinde de bir hafta boyunca sergilenecek.

Bir hafta sonunda da İstanbul Havalimanı İç Hat ve Dış Hatlar'da sergilenecek. Amacımız, içlerinde gizli başarıla saklayan, eğitimle her gün yeni yollar kat edebilen bu özel çocuklarımıza bu proje ile fayda sağlamak. Çocuklarımızın hepsi değişik özelliklere sahipler. 'Otizm haftası kutlu olsun' diye sadece bir paylaşım yapmak yerine, otizmli çocukları insanlar ile bir araya getirmek istedik. İstediğimiz etkiyi de aldık. İş dünyasından isimler bazen hüzünlendiler, bazen mutlu oldular. Amacımız da buydu. Çocuklara komut verdiğimiz zaman yapabiliyorlar. Biz de zaten bunu göstermek istiyorduk. Türkiye'nin en iyi firmaları da bize bu projede destek oldu." diyerek TODEV ile birlikte yürüttükleri projenin detaylarını anlattı.

OTİZM EYLEM PLANI İÇİN ÇALIŞIYORUZ

TODEV (Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı) Genel Sekreteri Tolga Gökçe, "25 sene önce kurulmuş tamamı ailelerden oluşan, Türkiye'deki ilk özel eğitim okulunu ve Türkiye'deki ilk otizm bakım evini açan vakıftır. Benim de 15 yaşındaki kızım Ceren, otizmli. Ceren de fotoğraf sergisi için fotoğraf çekecek. Eşim ile ben; vakıf ve dernekte çalışıyoruz. Projeler üretiyoruz. 5 Bakanlığı ilgilendiren 'Otizm Eylem Planı'nı hayata geçirmek için çalışıyoruz. Otizmli bireylerin bütün kazanımları için yasal düzenlemeler çıkması için mücadele ediyoruz."

ÇOK GÜZEL BİR DENEYİM OLDU

SABAH Sağlık Editörü Didem Seymen ise, "Burada olmaktan çok mutluyum. Hayatımın en mutlu günü, çok güzel bir gün ve deneyim yaşadım. İyi ki böyle bir projenin parçasıyım. Ahmet Yılmaz, TODEV ve tüm emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.