Salatalık diyeti ile 1 haftada 5 kilo verilir mi? Salatalık diyeti nasıl yapılır?

Salatalık, yaz aylarında en sık tüketilen ve sağlık dolu sebzeler arasında yer alan bir besindir. C vitamini açısından zengin olan salatalık, aynı zamanda magnezyum, fosfor, potasyum, pantotenik asit, biotin ve B vitamini grubundan B1 vitaminini içermektedir. Besin değeri bu kadar yüksek olduğu için oldukça besleyici bir sebze olduğu söylenebilir. Zayıflama süreçlerinde en çok tüketilen sebzelerden biri de salatalıktır. Salatalığın idrar söktürücü bir özelliği vardır ve bu özelliği sayesinde vücudun toksinlerden arınmasına katkı sağlar. Su ve lif açısından en zengin olan sebzelerden biridir. Bu sayede sindirim sistemini düzenler ve sindirim aşamasında oluşabilecek sorunları önler. Kabızlık ve şişkinlik şikayetlerini azaltır. Diyetlerde sıklıkla kullanılmasının sebeplerinden biri de budur.

Salatalık diyeti yaparken dikkat etmeniz gerekenler

Gün içerisinde en az 2 litre su içmeniz önerilir.

Diyet listesi çok katı kurallar içermektedir. Bunun sebebi kısa sürede hızla kilo verdirmek ve ödem atılmasını sağlamaktır.

Diyet sırasında şekerli ve asitli içecekler içilmemelidir.

Gün içerisinde bitki çayları içmeniz şart değildir. Günde 2 bardak dilediğiniz bitki çayını tüketebilirsiniz.

Gün içerisinde kahve tüketimini sınırlandırmanız gereklidir. Günde 1 fincan türk kahvesi veya 1 fincan filtre kahve tüketebilirsiniz. Bundan fazlasını tüketmeniz tavsiye edilmez.

Salatalık diyeti ile 3 günde 3 kilo verilebildiği gibi cacık diyeti ile de 2 haftada 5 kilo vermeniz mümkündür.

Cacık diyeti örnek liste

Cacık diyeti ile 2 haftada yaklaşık 5 kilo verebilirsiniz.

1. Hafta yapılacaklar

Kahvaltı: 1 dilim tam buğday unundan ekmek, 80 gram yağsız beyaz peynir ( veya kaşar peynir ), 5 adet zeytin, 3 kaşık bal, domates ve salatalık

Öğle ve Akşam: dilediğiniz tüm sebzeleri ekleyerek ( roka, maydanoz, dereotu, semizotu vs. ) hazırlayacağınız bir cacık hazırlayın. İçerisine istediğiniz kadar salatalık ekleyebilirsiniz. 200 gram yoğurt ile tüm malzemeleri karıştırın.

Ara öğün: gün içerisinde acıktığınız zaman akşam saatleri olmamak koşulu ile meyve tüketebilirsiniz.

2. Hafta yapılacaklar

Kahvaltı: 1 dilim tam buğday unundan ekmek, 80 gram yağsız beyaz peynir ( veya kaşar peynir ), 5 adet zeytin, 3 kaşık bal, domates ve salatalık

Öğle ve Akşam: 150 gram yağsız et ( bonfile ) veya tavuk ızgara, 1 porsiyon yağsız sebze yemeği, 100 gram yoğurt ile hazırlanmış cacık

Ara öğün: Ara öğünlerde 1 adet meyve veya yoğurt tüketebilirsiniz.

Örnek salatalık diyeti listesi

1. Gün

Kahvaltı: büyük boy 1 salatalık ve yağsız yoğurt ( karıştırarak tüketebilirsiniz ), öğün yetersiz gelirse 1 meyve yiyebilirsiniz ( elma, şeftali vs. )

Ara öğün: Salatalık, yeşil çay

Öğle: bol salatalık, 1 dilim kepekli kızarmış ekmek veya 2 adet haşlanmış

Ara öğün: 1 bardak salatalık içeceği

Akşam: meyveli salata ( dilediğiniz bir meyve olabilir, meyveli ve bol yeşillikli bir salata hazırlayabilirsiniz )

2. Gün

Kahvaltı: 2 adet salatalık ve 1 bardak limonlu su ( limonlu yeşil çay da tersih edebilirsiniz )

Ara öğün: 1 bardak yağsız ayran, 2 adet salatalık

Öğle: yağsız yoğurt içerisine 1 tatlı kaşığı toz zencefil, 1 tatlı kaşığı tarçın, 1 adet yeşil elma

Ara öğün: 3 adet badem, 2 adet orta boy salatalık

Akşam: 1 tabak dilediğiniz bir sebze yemeği, 1 kase yoğurt

Ara öğün: akşam acıkırsanız 2 adet salatalık

3. Gün

Kahvaltı: 2 adet salatalık ve 1 bardak limonlu su ( limonlu yeşil çay da tersih edebilirsiniz ), 2 dilim yağsız peynir

Ara öğün: 1 kivi, 4-5 adet çilek

Öğle: 1 porsiyon dilediğiniz bir sebze yemeği, 1 dilim kepekli ekmek

Ara öğün: 1 bardak ayran, 1 adet orta boy salatalık

Akşam: 1 adet haşlanmış yumurta, 2 orta boy salatalık, 2 adet badem

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