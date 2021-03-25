Üzümün faydaları nelerdir, ne işe yarar? Üzümün kalorisi ve sağlığa yararları

Üzüm diğer meyvelere kıyasla çok daha fazla çeşide sahiptir. Ve üzümün her çeşidinde kendine özgü faydalar vardır. Oldukça faydalı olan bu besin birçok hastalığın çaresidir. Bazı hastalıklara sadece tek başına fayda sağladığı bilinmektedir. Peki üzümün içinde hangi vitamin ve mineraller vardır? Siyah üzüm cilt için faydalı mıdır? Tüm cevaplar bu yazıda...

Üzümün Faydaları

Üzümün sağlık açısından çok yararlı olduğu bilinmektedir. Birçok derde deva olan bu meyvenin faydalarından bazıları ise şunlardır:

Üzüm, kandaki nitrik oksit seviyelerini yükseltir. Bu da kan pıhtılarını engeller. Bundan dolayı üzüm kalp krizi olasılığını oldukça azaltmaktadır. Aynı zamanda üzümlerde bulunan antioksidanlar, kan damarlarını tıkamakta olan ve farklı koroner hastalıklara katkı yapan kötü kolesterolü de önler.

Üzüm, müshil yiyecek olarak adlandırılan besinlerden birisidir. Kabızlığı gidermekte çok etkili olan bir meyvedir. Çünkü içeriğinde organik asit, selüloz ve şeker bulunmaktadır.

Üzümün terapötik değerleri sebebiyle, üzüm astım tedavisinde kullanılabilen bir besindir. Ve üzümlerin nemlendirici özelliklere sahip olmalarından dolayı ciğerlerde bulunan nem oranını artırdıkları görülür. Bu da astımsal olayları azaltır.

Üzümün en bilinen faydalarından birisi de kemikleri güçlendirmesidir. İçerdiği bakır, demir, manganezden dolayı kemikleri korur ve oluşumuna yardım eder. Düzenli tüketiminde osteoporoz gibi yaş ilerledikçe ortaya çıkan bu rahatsızlığın önünü kesebilir.

Üzüm suyunun migren tedavisinde kullanıldığı görülmüştür. Sabahları içine herhangi bir şey, su katılmadan direkt olarak içildiğinde migreni rahatlatan bir etki gösterir.

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Üzümün Zararları

Üzüm genellikle faydalarıyla anılan bir besindir. Ancak her besinin olduğu gibi üzümün de bazı zararları vardır. Bu zararlar ise fazla tüketim sonucunda ortaya çıkmaktadır.

Kuru üzümün çok tüketilmesi kişiye kilo yapabilir. Çünkü içerisindeki şeker miktarı ve kalorisi kilo yapıcıdır.

Kuru üzümün çok tüketilmesi bazı insanların bedeninde alerjik etkiler gösterebilir.

Üzüm müshil meyvesi olduğu için fazla tüketimi ishal yapar.

Üzümün Kalorisi ve Besin Değeri

Fazla üzüm tüketimi sonucunda kilo alan insanlar üzümün kalorisini ve besin değerlerini merak edebilirler. 100 gramlık bir üzümde 69 kcal kalori bulunmaktadır. Besin değerleri ise şu şekildedir:

Karbonhidrat 18.1

Lif 0.9

Protein 0.7

Yağ 0.2

A vitamini

C vitamini

Kalsiyum

Potasyum

Demir

Hamilelikte Üzümün Faydaları

Üzümün çok faydalı olduğu bilinmektedir. Peki üzüm hamileler için de faydalı mıdır? Elbette çok faydalıdır. Hamilelikte anne ey ve bebeğe birçok fayda sağlayan üzümün kuru hali çok daha fazla fayda verir. Üzümün hamilelikteki faydalarından bazıları ise aşağıdaki gibidir:

Anemiyi tedavi etmekte kullanılır. Hamilelik sürecinde kansızlık en fazla görünen sorunlardan birisidir. Bu rahatsızlığın doğal yolla iyileşmesi için üzüm tüketilmelidir.

Gebelikte anne adayı birçok cilt problemi yaşayabilir. Bu da gebelikte en çok rastlanan sorunlardan birisidir. Üzüm, E ve K vitamini içerdiği için cilt güzelleştirici bir etkiye sahiptir.

Kabızlık gibi hamileliğin kâbusu olan bir rahatsızlığı çözmenin en etkili yolu üzüm tüketmektir.

Anne adayının bağışıklığını korumak için birebirdir.

Kırmızı üzüm çekirdeği ektresi diş çürüklerini engellemek için kullanılmalıdır.

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Üzümün Bebekler Faydaları

Üzüm, bebeklerin kemik gelişiminde ve beyin gelişiminde çok önemli bir faktördür. İçerisinde demir, manganez, iyot, potasyum, kalsiyum ve A, B, C vitaminleri bulundurduğu için oldukça faydalıdır. Bağışıklık sistemlerini güçlendirir. Bebeklere üzüm püre halinde yedirilebilir.

Siyah Üzümün Cilde Faydaları

Siyah üzümün cildi güzelleştirdiği kanıtlanmıştır. Siyah üzüm içeriğinden dolayı cilde parlaklık veren bir besindir. Kara üzümün cilde sağladığı faydalardan bazıları şunlardır:

Kara üzüm vücuttaki yağların yakılmasını sağladığı için cildin taze ve temiz görünmesini sağlıyor.

Üzümün ezilerek yüze maske olarak kullanılması cildi yeniliyor.

Üzüm maskesi ciltteki kırışıklıkları giderdiği gibi kırışıklık oluşmasını da engellemektedir.

Üzüm maskesi cildin nefes almasını sağlayan bir güzellik iksiridir.

Siyah üzümün cilde sürülmesi ciltteki ölü derilerin atılmasını sağlıyor.

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