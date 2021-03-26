Epilepsi değil yanlış inanışlar zarar verir

Her yıl 26 Mart, dünyada 'Mor Gün', yani 'Epilepsi Farkındalık Günü' olarak kabul ediliyor. Epilepsi hastalarının yanlış bilinenler nedeniyle hayatta pek çok engelle karşılaştığını söyleyen Liv Hospital Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Nerses Bebek, epilepsi hakkında bilgiler verdi…Epilepsi hastalığı beyinde geçici elektriklenme artışına bağlı tekrarlayan nöbetlerle şekillenir. Birçok farklı epilepsi nöbeti ve hastalığı vardır. Beyin kanaması, tümör, travmaya bağlı gelişen beyin dokusunun etkilenmesi gibi birçok farklı neden epilepsiye yol açabilir. Toplumda yaklaşık yüzde 1'e yakın sıklıkta görülür. Epilepsili bireyler hayatlarına sağlıklı olarak devam edebilir, evlenebilir, okur, eğitim alır, çalışıp üretir.Epilepsi değil epilepsi hakkında yanlış bilinenler bireye daha çok zarar verir. Bu durum nöbetin şekline göre değişebilir. Büyük kasılmalı nöbetlerde hastane dışında nöbeti durduracak bir yöntem yoktur. Belli bir süre içinde beynin aşırı elektriklenmeyi dengeleyip, baskılaması ile genellikle sonlanır. Kişinin zarar görmesini engellemek en önemli aşamadır. Düşmesini önlemek için yatırmak, başının altına yumuşak bir yastık koymak, dişlerini sıkmadan önce dişlerinin arasına boğazına kaçmayacak yumuşaklıkta, ancak zarar vermeyecek sertlikte bir nesne konabilir.Zorlamak, kasılmasını durdurmak için sertçe tutmaya çalışmak kırık çıkıklara sebep olarak kişiye zarar verir.Çeneyi açmak için yapılan müdahaleler yaralanmalara, diş kırıklarına neden olur.Çevrede yaralanmaya neden olacak sivri, kırılacak nesneler uzaklaştırılmalıdır.Sağlık ekiplerine haber verilerek kişiyi sağlık kuruluşuna yönlendirmek gerekebilir.Bazen kısmi şuur kayıplı nöbetler sırasında hastalar yapmakta oldukları işlerine devam edebilir. Bu durumda yaralanmayı önlemek için hastayı güven altına almak gerekebilir.İLAÇ tedavisinin yetersiz kaldığı, tedaviye dirençli epilepsi durumlarında ise cerrahi yöntemler uygulanabilir. Burada amaç epilepsi nöbetinin kaynaklandığı bölgenin net olarak saptanması sonrası bu bölgenin cerrahi yöntemlerle çıkarılmasıdır. Bu oldukça titizlikle sürdürülmesi gereken bir dizi incelemeyi gerektirir. Bulguların net olarak değerlendirildiği belirli epilepsi hastalıklarında nöbetler kontrol altına alınabilir. Cerrahinin farklı yöntemleri olduğu gibi, vagal sinir uyarımı, ketojenik diyet gibi yöntemler de bulunmaktadır.