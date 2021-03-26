Son dakika | Mutant alarmı: Risk grubu değişti! Gençler çok ağır geçiriyor

SON DAKİKA BELİRTİLER VE RİSK GRUBU DEĞİŞTİ GENÇLERDE ŞİDDETLİ...

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Uzun, "Samsun'daki vakaların çoğu İngiliz varyantı dediğimiz mutant virüsten oluşuyor. Bu varyant virüs önceki pandeminin ilk dönemine göre biraz daha farklı seyrediyor. Baş dönmesi, bilinç durumunda bozukluk ve baş ağrısı gibi semptomlar var. Buna benzer tam da nedeni belli olmayan semptomlarla gelen bazı özellikle genç grup hastalar var.