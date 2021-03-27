Yumurta hakkında tüm bildiklerinizi unutun

Niyasin adlı B grubu vitamini çok zengin miktarda bulunurken yumurta sarısı B12 başta olmak üzere A, D, E, B1, B2, biyotin, kolin ve pantetonik asidin en iyi kaynaklarındandır. Yumurtada bulunmayan tek bir vitamin C vitaminidir. Beyaz ve sarısı arasında mineraller açısından da önemli ayrıcalıklar bulunmaktadır. Yumurtanın beyazı sodyum, potasyum, klor, kükürt ve magnezyum minerallerini yoğun içerir. Yumurta sarısı ise kalsiyum, fosfor ve çinko bakımından eşsizidir. Yumurta vücudumuzun kolesterol ihtiyacını karşılayan ender besinlerden biridir. İçinde lesitin, fosfotidiletanolamin, fosfotodolkolin ve fosfovitin adlı yağ esterleri bulunur ki, bunlar sinir sistemi için ana bileşenlerdir. Ve yumurtanın sarısında lutein ve zeaksantin adlı iki önemli antioksidan daha vardır ki, yaşla birlikte görme kaybını engelleyen bu sihirli bileşikler bu mucize besinde bolca bulunur.