Ekmek tartışması bitmiyor! Uzmanlara sorduk, ünlülerle konuştuk...

BUĞDAYIN GENETİĞİYLE OYNANMADI



- Buğday konusunda epey korkutulduk. Genetiğiyle oynandı dendi, uzak durun dendi. Nedir işin aslı?

- Buğday Anadolu'nun altın tanesi, Türkiye'de en fazla ekilen tahıl cinsi. Her beş çiftçimizden dördünün buğday yetiştirmesi de ekonomik öneminin yanı sıra sosyal, kültürel ve tarihi öneminin de bir göstergesi. Buğday için GDO içerdiği, kromozom sayısının değiştirildiği, morfin gibi bağımlılık yapıcı etkisi bulunduğu ve eski buğdaylarla modern buğdaylar arasında fark olduğu tartışmaları kafa karıştırıyor. Bu iddialar kesinlikle bilimsel değil.



- Buğdayın genetiğiyle oynandı mı?

- Buğdayın kromozomun değiştirilmesi ifadesi, buğdayın artık gerçek buğday olmadığı ve yapısı değişen, yapısı oynanan bir besini de tüketmeyin çağrısı anlamına geliyor. Ancak işin aslına bakarsak buğdayın kromozom ile oynanmadığı hatta oynanamayacağı çok açık. Tüm gıda kökenli beslenme çalışmaları ülkemizde bulunan üç çeşit buğdayın üç farklı kromozom yapısına sahip olduğunu açıkça belirtmektedir. Örneğin Siyez buğdayı 14, durum buğdayı 28 ve ekmek yapımında kullanılan buğdaylar ise 42 kromozomludur. Özetle anlaşılacağı üzere buğday çeşitlerinin kromozom sayıları farklıdır ve bugün Anadolu'daki hiçbir buğdayın kromozom sayısı da değişmemiştir.



Prof. Dr. YUSUF KALKO (Medical Park Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı)



BEYAZ EKMEĞE KARŞIYIM!

"Ana temel besinimiz ekmek. Türkiye ekmek tüketiminde dünyada birinci. Kültür olarak da ekmeği seviyoruz. Ama ekmek her zaman toplumsal bir mesele olmuştur. Ekmeğe yapılan zamlar her dönem tepkiyle karşılanmıştır. Bu nedenle ekmek fiyatları hep düşükte tutulmaya çalışılır. Haliyle bu ekmek kalitesini de etkiler. Zaten 70'li, 80'li, 90'lı yıllarda yapılan ekmekle, şimdiki ekmekler arasında çok fark var. Eskiden ekmekler güzel kokardı, içi dolu doluydu. Çünkü kaliteli buğdaydan yapılırdı. Şimdi beyaz ekmek yiyoruz. Yanlış.

Biz doktorlar, kalp ve şeker hastalarına tam buğday, mümkünse kepekli, ekşi mayalı ekmekleri yiyin, beyaz ekmekten uzak durun diyoruz. Tabii bu ekmekler beyaz ekmeğe göre daha pahalı. Dar gelirli insanlar beyaz ekmeğe kaçıyorlar. Beyaz ekmek maalesef sağlıklı değil. Tam buğday ekmeği, kepekli ekmek, çavdar ekmeği ve ekşi mayalı ekmekler öneriyoruz. Bunlar bağırsak sistemini çok iyi çalıştırıyorlar. Bağırsak sistemi iyi çalışan insanlar kolay kolay hastalanmaz. Beyaz ekmek yiyen kilo alır, diğer ekmekler kilo aldırmaz, aksine kansere bile engel olur."