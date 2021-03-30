En tehlikeli romatizma hangisi? Tehlikeli romatizma türleri nelerdir?

Vücudumuzun her yerindeki eklemlerde, kemiklerde ve kaslarda romatizma ağrısı oluşabilir. Bu ağrılar başlarda dikkatimizi çekmese de zaman içerisinde dayanılması güç seviyelere gelebilir. Özellikle iltihaplı olan romatizmalar her yaştan insanda görülebilmesi ve kronikleşebilmesi sebebiyle dikkat edilmesi gereken rahatsızlıkların başında geliyor.

ROMATİZMA BELİRTİLERİ NELERDİR?

Eklemlerde görülen sertlik ve tutulma

Özellikle sabah saatlerinde hissedilen hareketsizlik

Güçsüzlük ve halsiz hissetme

Eklem, kas ve kemik ağrıları

Güneşe karşı duyarlılık oluşması

Psikolojik sıkıntılar

Hareket alanının azalması

Böbreklerin işleyişinde problemlerin görülmeye başlaması

Göz iltihapları ve görüş bozuklukları

Yüksek ateş

Cilt altında bezelerin oluşması

Eller ve ayaklar başta olmak üzere eklemlerde şişlik

Romatizma türleri nelerdir?

Osteoartrit

Romatoid artrit (RA)

Sistemik Lupus Eritematozus

Ankilozan spondilit (AS)

Psöriatik Artrit

Gut

Skleroderma

Septik artrit

Çocukluk romatizması

Sjögren Sendromu

Ailevi Akdeniz Ateşi

Multiple Skleroz

Polimiyaljiya Romatika

EN TEHLİKELİ ROMATİZMA HANGİSİ?

Romatizmanın pek çok çeşidi olduğunu biliyoruz. Romatizma çeşitleri vücudun farklı bölgelerini etkiliyor ve hastaya hayatı zorlaştırılıyor ancak en tehlikeli romatizma olarak net bir biçimde bir şey söylemek pek mümkün değil. İltihaplı romatizmaların her yaştan insanda görülebilmesi ve kronikleşebilmesi tanı ve tedavisinde zorlanılmasına neden olabiliyor.

ROMATİZMA AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Romatizma tedavisinde izlenecek yol hastalığın öyküsü dikkate alınarak belirleniyor. Her hastanın tedavisinde iyi gelen yöntemler farklı olabilir bu yüzden romatizmaya iyi gelen şeyleri hekimin belirlemesi daha doğru olur. Bunun yanında pek çok hekim kendi kontrolü dahilinde kaplıca ve fizik tedavi yöntemlerini tavsiye ediyor.

Doğal sıcak yer altı sularının ağrıları azalttığı ve bağışıklığı güçlendirdiği söyleniyor ancak yine de kaplıca tedavisi de hekim onayıyla yapılması gereken bir tedavi yöntemi. D vitamini takviyesi sigara kullanmamak ve kullanılıyorsa bırakmak, soğuk ve nemli ortamlara maruz kalmamak ve elbette fazla kilolardan kurtulmak kabaca romatizmaya iyi gelen şeyler arasında sıralanabilir.

ROMATİZMA İÇ ORGANLARI ETKİLER Mİ?

Romatizma, kas, kemik ve eklem ağrılarını tanımlamak için kullanılıyor olsa da iç organları da etkileyen bir rahatsızlık olarak kabul edilir. Kemik, eklem ve kas ağrılarının zamanla iskelet sisteminde şekil bozukluklarına yol açabileceği romatizma için söylenen şeylerden biridir. İskelet sisteminin şeklinin bozulması elbette iç organları etkileyecektir.

Bunun yanında romatizma belirtileri arasında özellikle böbreklerin fonksiyonlarının azalması, dolaşım sisteminde ve kalpte pıhtı oluşumu veya nabız azalması, kaybolması gibi rahatsızlıklar, özellikle iltihaplı romatizmaların neden olabileceği gözlerde iltihaplanma ve görüş bozuklukları romatizmanın organlar üzerindeki etkisine kanıt olarak gösterilebilir.

ROMATİZMA İLAÇLARI BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ ETKİLER Mİ?

Özellikle iltihaplı olan romatizmalarda bağışıklık sisteminin bozulması önemli rol oynadığı için romatizma tedavisinde kullanılan kimyasal ilaçlar genelde bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlardır. Özellikle bağışıklık sisteminin bozulması temelli romatizma çeşitlerinde (Romatoid Artrit (RA), Ankilozan Spondilit (AS) ve Sistemik Lupus Eritematozus (SLE) gibi) bağışıklığı baskılayan ilaçların kullanıldığı biliniyor.

ROMATİZMA HASTALIĞINA HANGİ DOKTOR BAKAR?

Romatizma ağrılarına ve hastalığın tedavi sürecine romatizmal ağrılar ve iskelet sistemi hastalıklarıyla ilgilenen Romatoloji bölümü bakar.