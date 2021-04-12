'Merakla beklediğimiz sorunun yanıtını aldık' 2. doz Covid-19 aşısı olan kişiler...

AKCİĞERLERDEKİ DEĞİŞİMLER

Bugüne kadar aşının etkilerini hep laboratuvar ortamında antikor üretip üretmemesi ile değerlendirdiklerini belirten Prof. Dr. Özkaya, "Vatandaşlarımız aşılarını olduktan sonra ilk gerçek yaşam sonuçlarını yeni yeni almaya başladık. Gerçekten aşı yaptığımızda antikor oluşturuyor ama bu antikor kişiyi koruyacak mı diye merakla beklediğimiz sorunun cevabını, insanlar 2. doz aşısını olduktan bir ay sonra ortaya çıkmaya başladı. Bu hastalar korona virüsü kaptığında yeni yeni korumaya başladığını anladık. Bir örnek vermem gerekirse, 84 yaşında bir hastamız 2. doz aşısını olduktan sonra eşiyle beraber Covid-19 oluyor. Korona virüsü akciğer tutulumları olduğu halde çok hafif şekilde atlattılar. 65 yaşında başka bir hastamızı göstermek gerekirse, bu hastamız da 2. doz aşısını olmuş ve aradan 1 ay geçtikten sonra antikor da oluşmuş. Bu antikor bu kişiyi koruyacak mı diye gerçek yaşam sonuçlarına baktığımızda, koronanın hastanın akciğerlerine indiği halde çok hafif atlattığını görüyoruz. Eğer bu kişi aşı olmasaydı, hastaneye yatarak daha ağır geçirebilirdi" diye konuştu.