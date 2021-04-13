Meram Tıp Fakültesi Hastanesi de yüz nakli yapacak

Akdeniz Üniversitesi'nin ardından Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi'nde de yüz nakli için tüm hazırlıklar tamamlandı. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nedim Savacı, yaptıkları başvurunun Sağlık Bakanlığı tarafından kabul edildiğini belirterek, 'Kompozit doku nakli ruhsatımızı aldık. Üniversitemizde yüz ve kol nakli yapabileceğiz" dedi.





Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi'nce Sağlık Bakanlığı'na yapılan yüz ve kol nakli için başvuru, kabul edildi. Ameliyatı yapmak için gerekli ruhsatı alan tıp fakültesi, artık yüz ve kol nakliyapabilecek. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nedim Savacı, naklin gerçekleştirilmesi için gerekli altyapıya ve uzman ekibe sahip olduklarını belirterek şunları söyledi: "Tecrübemize güvenerek Sağlık Bakanlığı'mıza başvurduk. Bakanlıktan yetkili kişiler, gelip, buradaki durumu incelediler, tecrübelerimizi ortaya koyduk ve bize 'tamam' deyip ruhsatımızı verdiler'' dedi.





YÜZ NAKLİNİ YAPAN İKİNCİ ÜNİVERSİTE OLACAĞIZ



Doç. Dr. Bilsev İnce Akdeniz Üniversitesi'nden sonra Türkiye'de yüz ve kol nakli yapabilecek ikinci üniversite olacaklarını söyledi. 25 kişilik ekiple hasta kabulüne başlayacaklarını belirten Doç. Dr. Mehmet Dadacı ise Hastane olarak bu işe gönül verdiklerini, koronavirüs vaka sayılarının düşüşe geçmesinin ardından hasta kabulü yapmaya başlayacaklarını ifade etti.