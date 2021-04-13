Uzun süre tok tutan sahur önerileri! Bu listede hem sağlık hem enerji var!

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruç tutan kişilerin günlük öğün sayıları ve beslenme şekilleri değişiyor. Bu değişimle birlikte ve koronavirüs salgını sürecince hem sağlıklı hem de enerjik olmamız için sahur ve iftarda neler yemeliyiz? Bu soruya Diyetisyen Reyhan Sözer Gülbağcı cevap verdi.

Sözer, "Sahurda uzun süre tokluk hissi sağlayan besinler tercih edilmelidir" derken listeyi şu şekilde özetledi:

"Kahvaltı şeklinde hafif ama doyurucu sahur yapmak iyi bir seçenektir. Peynir, yumurta, az tuzlu zeytin tüketilmelidir. Yumurtayı haşlama olarak tüketilebileceği gibi omlet, menemen vb. (1 tatlı kaşığı yağ ile) şeklinde de çeşitlilik sağlayarak tüketebilirsiniz.

Pide, simit, beyaz ekmek, börek tarzında yağlı ve basit karbonhidratlar kan şekerinizi yükselteceğinden ve tokluk hissi sağlamadığından tercih edilmemelidir. Bunlar yerine kompleks karbonhidratlara (tam tahıllı ekmekler, tam buğday, çavdar vb.) tercih edilmelidir.