Sahurda lor peyniri tüketin

Ramazan'da uzun süre aç kalmanın metabolizmamızı etkilediğini belirten İstinye Üniversite Hastanesi Liv Hospital Bahçeşehir'den Diyetetik Uzmanı Dyt. Betül Yurdakul, kahvaltıların vazgeçilmezi peynir- zeytin ikilisini sahurda sofralarında bulundurmayı düşünenler için uyarıda bulundu…* Gün boyunca alamadığımız besinlerle ilgili ihtiyaçlarımızı sahur ve iftar öğünleriyle karşılamak zorundayız. Bu nedenle öğünlerin 4 ana besin grubundaki besinlerin hepsini (süt-yoğurt-ayran; et-tavuk-peynir- yumurta; sebzeler-meyveler; tahıl grubu (ekmek/çorba/tam tahıllı ürünler) karşılayacak şekilde hazırlanması gerekir.* Sahur öğününün gün boyu tok kalmanızı sağlayacak, dengeli, susuzluğunuzu en aza indirecek, sıvı ihtiyacınızı karşılayacak ve kabızlık problemleri yaşatmayacak şekilde oluşturulmalıdır. Kahvaltı sofralarımızın vazgeçilmezi peynir- zeytin ikilisi sahur için sakıncalı olabilir. Peynir sahur sofralarınızda olmalı fakat asla tuz içeriği yüksek olan peynir çeşitleri tüketilmemelidir. Tuzsuz lor bu açıdan yıldızlı peynirlerdendir. Zeytin yerine yağ grubundan ceviz, fındık, badem tercih edilmesi daha doğru bir seçenek olacaktır.* Ramazan geleneği olan hurma, gün boyu düşen şekerinizi artırması özelliğiyle orucunuzu açmak için şahane bir tercihtir. Düzenli olarak tüketildiğinde kalp ve damar hastalıkları riskini azaltır ve kabızlığı önler. Bir bardak su ve 1-2 adet hurma yiyerek başlayacağınız yemeğinizin ilk tercihi çorba olmalıdır. Çorbanın ardından 10 dakika ara verilmeli, iştah kontrolü sağlanmalı ve olası mide rahatsızlıkları bu şekilde engellenmelidir.Ana yemek olarak et, tavuk ya da balık grubundan protein içeriği yüksek bir besini tüketebiliriz. Böylece almamız gereken günlük protein ihtiyacımızı kaliteli protein kaynaklarından sağlamış oluruz. Bunun dışında zeytinyağlı bir sebze yemeği ve tahıl grubundan bulgur pilavı, makarna vb. iftarda tüketebileceğimiz besinlerdir.* En önemli probiyotik kaynaklarımızdan olan yoğurdu da ayran ya da cacık olarak tüketirsek, sıvı alımımızı desteklemiş oluruz. İçecek seçeneği günlük mineral desteğini sağlayacak olan maden suyu ya da az şekerli kaynatılmış taneli bir komposto olabilir.Ramazan süresince sindirim problemleri ile karşılaşmamak için de şu tedbirleri almalıyız:* İftar ile sahur arasındaki sürede en az 6 su bardağı su içilmesine dikkat edilmelidir.* Çay ve kahve su ihtiyacını karşılamayıp aksine vücuttaki mevcut suyu artırdığı için kontrollü ve sınırlı tüketilmelidir.* İftar sonrasında gaz ve hazımsızlık problemi yaşanırsa; rezene, melisa, papatya gibi mideyi rahatlatıcı çaylardan yararlanılabilir.* İster istemez yoğun bir şekilde geçen iftar öğününden sonra metabolizmanızı hızlandırmak ve hazımsızlık problemlerini yok etmek için minimum 30 dakikalık yürüyüşler Ramazan'ın vazgeçilmezi olmalıdır.