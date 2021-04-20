Pfizer-BionTech mi, Sinovac mı? İşte, Sinovac aşısı ve BionTech aşısı karşılaştırması ve aralarındaki farklar

Küresel bir Covid-19 aşısı üretme yarışı devam ederken, Çin, önde gelen iki lider olan Sinovac ve Sinopharm'ın aşılarının yurtdışına çıkmasıyla büyük adımlar atan aşı şirketleri arasında yerini aldı. Türkiye'de de ilk olarak Çin menşeili Sinovac aşısı vurulmaya başladı. Sonrasında, Çin'den tedarikin gecikmesi nedeniyle alternatif olarak BionTech aşısı da sipariş edildi. Halihazırda 55 yaş üstü için iki farklı aşı seçeneği sunuluyor: Sinovac ve Biontech. Peki, iki aşı arasındaki fark nedir, hangisini olmalı, BionTech Pfizer mı Sinovac mı?

Sinovac ve Biontech Pfizer aşı uygulaması Türkiye'de devam ediyor. Bu nedenle de hangi aşıyı seçeceği konusunda vatandaşların aklında soru işlaretleri oluşabiliyor. Aşılama yapanlar (devletler) için kağıt üzerinde Sinovac'ın temel avantajlarından biri, şempanzelerde soğuk algınlığına neden olan genetik olarak tasarlanmış bir virüsten yapılan Oxford aşısı gibi standart bir buzdolabında 2-8 santigrat derecede saklanabilmesidir. Aşıyı olanlar için avantaj olarak değerlendirilebilecek yönü ise, geleneksel inaktif aşı olması ve geliştirilirken, yıllardır kullanılan yöntemlerin kullanılmasıdır.