Avokado faydaları nelerdir? Son dönemin gözde besinlerinden avokadonun insan sağlığına faydaları ve besin değerleri

Avokado, soslar, tatlılar ve salatalar söz konusu olduğunda en sevdiğimiz seçimler arasında yer alıyor. Sadece lezzet itibarıyla değil, avokado faydaları ile de pek çok insanı cezbediyor. Hindistan'da 'makkhan fal' olarak da adlandırılan avokado, yüksek yağ içeriğine sahiptir ve yine de günlük beslenmenize ya da diyetinize ekleyebileceğiniz en sağlıklı meyvelerden biri olarak kabul edilir. Özetle, bu 'yağlı' meyve aslında kilo vermeye bile yardımcı olabilir! Bunun nedeni, avokadoların kalori biriktirmeyen, bunun yerine eklemleri yağlamaya ve kan basıncını düşürmeye yardımcı olan iyi tekli yağlar (MUFA) ile yüklü olmasıdır. Aşağıda, avokado faydaları, avokado kalorisi ve besin değerleri yer almaktadır.

20 kadar mineral ve vitamin içeren avokado, insanoğlunun bildiği en besleyici meyvelerden biridir. Aslında, yüksek besleyici profili meyveye 'Amerika'nın Zeytinyağı' ünvanını da kazandırmıştır. İşte, avokadonun bazı faydaları…

Avokado Faydaları

Anti-inflamatuar özellikleri vardır

Avokado, artrit ağrısını hafifletmeye yardımcı olan anti-inflamatuar özellikler açısından zengindir. Aynı zamanda eklemleri yağlamaya ve eklem ağrılarını daha da hafifletmeye yardımcı olan bir omega-3 yağ asitleri kaynağıdır. Bu meyvenin yağları benzersizdir. İltihaplanmayı kontrol altında tutmaya yardımcı olan fitosteroller, campesterol, beta-sitosterol ve stigmasterol gibi bitki hormonları içerir. Ayrıca polihidroksile yağ içerir.

Kan Basıncını Düzenler

Avokadolar, kan basıncı seviyenizi de kontrol altında tutmada yardımcı olabilir. Avokado iyi bir potasyum kaynağıdır ve sodyum oranı düşüktür, bu da kan basıncınızın sabit kalmasına yardımcı olur. Sabit bir kan basıncı, kalp krizi veya felç riskini ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

3. Kalbe iyi gelir

Avokado, tansiyon hastaları için sağlıklı bir meyve olmasının yanı sıra, kalbi sağlıklı tutmaya ve felç riskini azaltmaya yardımcı olan zengin bir antioksidan ve tekli doymamış yağ kaynağıdır. Avokado yemek, LDL ve HDL kolesterol seviyelerinin yanı sıra kan trigliseritlerini de düzenleyebilir.

4. Doğurganlığı artırır

Healing Foods kitabına göre avokado, doğurganlığı artırmaya yardımcı olur ve gebe kalma şansını da artırır. Ayrıca Tüp Bebek Tedavisinin başarısını artırdığı da söylenir.

Yağlar

Evet, yağlar iyi/faydalı olabilir ve dengeli beslenmenin parçasıdırlar. Avokadoda bulunan tekli doymamış ve çoklu doymamış yağlara genellikle "iyi yağlar" denir. Avokado tüketimi, düşük seviyelerde kötü (LDL) kolesterol ile ilişkilendirilmiştir. Aslında, oldukça yeni bir çalışma, günlük bir avokadonun, aşırı kilolu ve obez bireyler için kötü kolesterolü uzak tutabileceğini öne sürüyor.

Lif

Yüksek lifli diyetler, kan şekerini düşürdüğü, kolesterolü düşürdüğü ve kolon kanseri gibi bazı kanser türlerini potansiyel olarak önlediği için övgü aldı. Önerilen günlük lif alımı kadınlar için günde 25 gram ve erkekler için 35 gramdır ve çoğumuz bu hedeflerin gerisinde kalıyoruz. Avokado, bütün bir meyvede yaklaşık 10 gram olmak üzere yemek kaşığı başına yaklaşık 1 gram lif içerir.

Tokluk

Güçlü yağ ve lif kombinasyonunun başka bir faydası daha vardır: Daha uzun süre tok hissetmenize yardımcı olur. Aslında, 2013 yılında yapılan bir araştırma, öğle yemeğine yarım taze avokado ekleyen aşırı kilolu yetişkinlerin yemek yedikten sonra aç hissetme olasılıklarının daha düşük olduğunu buldu.

AVOKADO BESİN DEĞERİ

Sağlıklı yağlara ve diyet lifine ek olarak, avokado vücudunuzun ihtiyaç duyduğu diğer önemli besinlerle doludur.

Avokado, aşağıdakiler de dahil olmak üzere harika bir besin kaynağıdır:

Folat

Magnezyum

Potasyum

Riboflavin (Vitamin B2)

Niasin (B3 Vitamini)

Pantotenik Asit (Vitamin B5)

Piridoksin (B6 Vitamini)

C vitamini

E vitamini

K vitamini

Vücudunuz onları emip bedeninize faydalı hale getiremiyorsa, yediğiniz besinleri kullanamazsınız. Avokado da bu noktada size yardımcı olur.