Sahurdan yarım saat sonra uyuyun

Oruç tutmanın metabolizma açısından birçok faydasının olmasının yanı sıra, uzun süre sindirim sisteminin hareketsiz kalması nedeniyle vücutta ciddi bir detoks sürecinin de başladığını belirten İAÜ VM Medical Park Florya Hastanesi'nden Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Pınar Alarslan, kilo almadan oruç tutmanın tüyolarını verdi…Ramazan ayında kilo almamak için yağ ve tuz oranı yüksek gıdalar ile şeker ve karbonhidratlı besinlerden kaçınmak gerekir. Bunların yerine sindirimi kolay, mide-bağırsak sisteminde uzun süre kalabilen lif içeren sebze ve meyveler tercih edilmelidir. İftara hafif bir çorbayla başlanması önerilir. Bağırsak problemi olan kişiler çorbalarına yulaf, keten tohumu gibi yağlı tohumları ilave edebilirler.Protein içerikli gıdalar midenin boşalma süresini uzatarak tok kalmayı sağlarlar. Süt, yoğurt, peynir yumurta gibi gıdalar tüketilmelidir. Sahurun kahvaltı şeklinde proteinli bir öğün olması tercih edilmelidir. Sahura kalkılmadan oruç tutulursa aç kalma süresi 24 saate uzayacağı için vücutta açlık stresi oluşur. Bu durumda metabolizma yavaşlar ve kilo alma kolaylaşır. Yeşil çay, salatalık, pul biber, yoğurt, limon, yumurta, elma sirkesi, ıspanak, tarçın, badem gibi yiyecekler metabolizma hızını artırır. Bunları tüketmek vücudun yemek yemediği sırada da enerji harcamasını sağlayarak kilo vermeye yardımcı olur.İftar öğününde sebze ve et yemeği ile alkali dengesi sağlanmalıdır. Salata öğünde bulunmalı ama sadece zeytinyağı ve limon ile tatlandırılmalıdır. İnsülini tetikleyen pirinçli gıdalar, pide, makarna gibi işlenmiş rafine karbonhidratların öğünlerde tüketilmemesi gerekir. Yemeklerden sonra yenen ağır tatlılar sindirim sisteminin yükünü artırır. Yemekten 1–2 saat kadar sonra sütlü tatlı yenilebilir ancak meyve tercih edilmelidir.Ramazan'da kilo almamak için sahur yaptıktan en az yarım saat sonra uyumalısınız. Ancak düzenli uykuya da Ramazan ayında dikkat edilmelidir. Çünkü gece uykusuzluk metabolizmanın yavaşlamasına neden olabilir.Oruç tutarken vücut su harcamaya devam eder. Oruç saati dışında ortalama 2.5 litre su içmek gerekmektedir. İftar sonrasında 30-45 dakika kadar sonra bolca su içmeye başlanmalıdır. İftar sonrası sindirimi kolaylaştırmak için bitki çayları tüketilebilir. Yeşil çay, meyan kökü, rezene çayları sindirimi kolaylaştırır. İftarda yemekle birlikte çay ve kahve içmekse yemeklerden alınan vitaminlerin emilimini azaltır. Bu nedenle yemekten en az iki saat sonra içilmesi uygundur.Sadece akşam saatleri yapılan iftar ile bağırsak hareketleri yavaşlayıp kabızlık problemleri yaşanabilir. Yaşanan kabızlık da kilo artışına sebep olabilir. Kabızlık gibi problemleri önlemek için dikkat edilmesi gereken en önemli kriter su tüketimidir. Ancak yemek esnasında su içmek mide enzimlerini seyreltebileceğinden yemekten sonra içilmelidir.