Uzman isim açıkladı! Biontech aşısında iki doz arası neden 8 hafta oldu?

Sağlık Bakanlığı, "Koronavirüs Bilim Kurulumuz, aşı programı dahilinde vatandaşlarımıza uygulanmakta olan Covid-19 Biontech aşısında, mevcut tecrübe ve kanıtlara dayanarak birinci doz ile ikinci doz arasındaki sürenin 6 ila 8 haftaya uzatılmasının uygun olduğu yönünde karar almıştır" açıklamasında bulundu. Bunun üzerine birçok kişi iki doz arasındaki sürenin uzaması virüs kapma ihtimaline sebep olur mu diye merak ediyor. Prof. Dr. Güner Sönmez, "Mrna aşıları vurulduktan 2 hafta sonra yüzde 70-80 oranından koruyuculuk sağlamaya başlıyor. Bu çok yüksek bir rakam. İkinci doz aşıyı da bağışıklık sisteminin oluşturduğu cevabı pekiştirmek için yapıyoruz" diyerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"2 DOZ ARASI 6-8 HAFTA OLARAK UYGULAYAN ÜLKELER VAR"

Prof. Dr. Güner Sönmez: "En başından beri bu şekilde uygulanabilirdi çünkü aradaki süre uzadıkça koruyuculukla ilgili daha etkili olabileceğini dair makaleler bulunuyor. Bizde uygulanmıyordu. Bugün Sağlık Bakanlığı'nın aldığı karar şeklinde 2 doz arası 6-8 hafta olarak uygulayan ülkeler var. Mesela İngiltere, Kanada, Almanya gibi ülkeler de var. Bmj dergisinde yayınlanan makaleye göre mRNA aşılarının 2 doz arasının 3– 10 haftaya kadar uzatıldığında etkinliğinin bir miktar artırdığı söyleniyor" diye belirtti.