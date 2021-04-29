Uzman isim açıkladı! Biontech aşısında iki doz arası neden 8 hafta oldu?

Sağlık Bakanlığı, "Koronavirüs Bilim Kurulumuz, aşı programı dahilinde vatandaşlarımıza uygulanmakta olan Covid-19 Biontech aşısında, mevcut tecrübe ve kanıtlara dayanarak birinci doz ile ikinci doz arasındaki sürenin 6 ila 8 haftaya uzatılmasının uygun olduğu yönünde karar almıştır" açıklamasında bulundu. Bunun üzerine birçok kişi iki doz arasındaki sürenin uzaması virüs kapma ihtimaline sebep olur mu diye merak ediyor. Prof. Dr. Güner Sönmez, "Mrna aşıları vurulduktan 2 hafta sonra yüzde 70-80 oranından koruyuculuk sağlamaya başlıyor. Bu çok yüksek bir rakam. İkinci doz aşıyı da bağışıklık sisteminin oluşturduğu cevabı pekiştirmek için yapıyoruz" diyerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"2 DOZ ARASI 6-8 HAFTA OLARAK UYGULAYAN ÜLKELER VAR"
Prof. Dr. Güner Sönmez: "En başından beri bu şekilde uygulanabilirdi çünkü aradaki süre uzadıkça koruyuculukla ilgili daha etkili olabileceğini dair makaleler bulunuyor. Bizde uygulanmıyordu. Bugün Sağlık Bakanlığı'nın aldığı karar şeklinde 2 doz arası 6-8 hafta olarak uygulayan ülkeler var. Mesela İngiltere, Kanada, Almanya gibi ülkeler de var. Bmj dergisinde yayınlanan makaleye göre mRNA aşılarının 2 doz arasının 3– 10 haftaya kadar uzatıldığında etkinliğinin bir miktar artırdığı söyleniyor" diye belirtti.
"BUNU BU ŞEKİLDE UYGULAYAN ÜLKELER DE VAR"
"Mrna aşıları vurulduktan 2 hafta sonra yüzde 70-80 oranından koruyuculuk sağlamaya başlıyor. Bu çok yüksek bir rakam. İkinci doz aşıyı da bağışıklık sisteminin oluşturduğu cevabı pekiştirmek için yapıyoruz. Bu süre uzatılması dünyaca ünlü viroloji uzmanların görüşüne göre olumsuz değildir. Hatta daha olumlu olacağı şekilde bir görüş var. Bunu bu şekilde uygulayan ülkeler de var" dedi.
"2 HAFTADAN SONRA YÜKSEK KORUYUCULUĞA SAHİP"
Prof. Dr. Sönmez: "Tek korku iki doz arasında süre uzarsa hastanın enfekte olması yani yeniden virüs kapma ihtimali. Bu Mrna aşıları 2 haftadan sonra yüksek koruyuculuğa sahip olduklarından için bu ihtimal söz konusu değildir. Bilimsel bir makalede, ağırlıklı olarak Biontech ve AstraZeneca aşı için denenmiş, farklı yaş gruplarında etkisini arttığı gösterilmiş."
"BÜYÜK BİR YAN ETKİSİ YOK"
"Biontech aşısının ülkemiz görülen büyük bir yan etkisi yoktur. Amerika'da anaflaksi olarak görüldü, kısa bir tedavinin ardından normale döndüler. Yurtdışında da kalp kası iltihabı yani miyokardit yüz binde 3 olarak görülmüş. Bu zaten genel popülasyonda aşı olmayan insanlarda yüz binde 20 civarında görülüyor. Bu durumun aşı ile ilgili olup olmadığı henüz kanıtlanmış değil" diyerek sözlerine devam etti.
"BİONTECH AŞISINDAN ÖNCE ALERJİ TESTİ YAPTIRMAYA GEREK YOK"
"Herhangi bir alerjinizin olması Biontech aşısını olmanızda engel değil. Sadece diğer hastalardan farklı olarak aşı randevusu seçerken hastanede bu durumu yetkililere bildirmeniz gerekiyor. Diğer insanlar 15 dakika beklerken alerjisi olanlar 30 dakika beklese yeterli olacaktır."