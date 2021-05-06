Yenidoğanlarda görülen gastroşizis nedir?

Açıklık çoğunlukla bebeğin göbek deliğinin sağ tarafındadır. Büyük veya küçük olabilir, ancak tipik olarak 2 ile 5 cm boyutundadır. Daha şiddetli vakalarda, mide ve / veya karaciğer bazen açıklıktan da geçebilir.

Bağırsak bebeğin vücudunun dışında olduğu için korumasızdır. Bu, tahriş olma, şişkinlik ve hasar görme ihtimali olduğu anlamına gelir.

Bu durum nispeten nadirdir ancak son yıllarda bir artış görülmüştür. Her 2.000 bebekten birinde görülür. Hamileliğin erken döneminde, dördüncü ila sekizinci haftalarda gelişir. Gastroşizis, bebeğin göbek kordonu yakınındaki karın duvarı kaslarındaki güçsüzlük nedeniyle oluşur. Bebeğiniz hamileliğiniz sırasında bu durumu geliştirirse, onunla ilgili herhangi bir belirti yaşamazsınız.

Gastroşizis bebeğiniz doğduktan sonra ameliyatla onarılabilir. Genellikle diğer malformasyonlarla ilişkili değildir.

GASTROŞİZİSE NE SEBEP OLUR?

Gastroşizisin kesin nedeni bilinmemektedir. Kalıtsal görünmüyor. Gastroşizisli bir bebeğe sahip olmak, bu durumla başka bir bebeğiniz olma olasılığınızı artırmaz.

Gastroşizis basit veya karmaşık olarak nitelendirilebilir. Bu, açıklıktan geçen bağırsak ve / veya organların ne kadar iltihaplı olduğuna bağlıdır.

Bebeğin vücudunun dışındaki bağırsak aşırı derecede hasar görmüş, örneğin dokunun bir kısmı ölmüş (nekroz olarak adlandırılır) veya bağırsak bükülmüş veya dolaşmış olabilir. Bebeğin bağırsağının bir kısmı tamamen oluşmadığında veya bağırsak tıkandığında bağırsak atrezisi ortaya çıkabilir. Mide veya karaciğer gibi diğer organlar da açıklıktan dışarı çıkabilir.