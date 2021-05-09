Bilim kurulu üyesi açıkladı! 17 Mayıs sonrası normalleşme nasıl olacak?

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, "Koronavirüs artık çok kolay bulaşıyor. Salgının ilk günlerinde anne ve baba enfekteyken çocuk enfekte olmayabiliyordu. Ancak şu anki vakalara baktığımızda tüm ailenin aynı anda enfekte olduğunu görüyoruz. Oranlar belli, çocuklar total vakanın %10'unu oluşturuyor. Yani 100 bin vaka varsa da oran aynı 50 bin vaka varsa da… Yalnız burada önemli olan şu; çocuklarda artan ağır vaka sayısı" dedi.
"Biontech aşısının kullanım onayı 16 yaş üstü. 12-15 yaş arasındaki güvenlik ve etkinlik çalışması da tamamlandı. Semptomatik vakadan %100 koruduğu da ortaya çıktı." diyen Prof. Dr. Hasan Tezer, sözlerini şöyle sürdürdü; "Güvenlik çalışmaları 16-25 yaş arasında yapıldı. Bu yaş grubuyla 12-15 yaş arasında bir fark olmadığı görüldü. Pfizer Biontech firması FDA'ya başvurdu. Çarşamba günü acil kullanım onayı için görüşmeler yapılacak. Kana'da 12-15 yaş arası çocuklar için kullanım onayı verdi. Kanada'da okullardaki salgın artınca Kanada hükümeti dünyada ilk kez 12-15 yaş arasına kullanmış oldu."
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"AŞI ÇOCUKLARIN VİRÜS BULAŞTIRMASINI ENGELLEYECEK"
Çocukların da aşı olması gerektiğini belirten Prof. Dr. Hasan Tezer, "Çocuklar bulaşıcılıkta önemli bir yer aldığı için aşılanmaları önemli. Çocuklarda MIS-C tablosu ortaya çıkabiliyor. Çocukların rahat bir şekilde okula dönebilmesi ve ağır etkilerinden korunması için aşılanmaları gerekiyor. Tüm gruplar aşılandığında çocukların da aşı sırası gelecek. Hepimizin bildiği gibi grip aşısı da çocuklara yapılıyor. Pfizer Biontech firması 6 ay-5 yaş arasına kadar çalışmalarını indirdi. Amaç çocukların okula başlamadan aşılanması." dedi.
"KORONAVİRÜS TAMAMEN BİTMEYECEK MEVSİMSEL BİR HASTALIK HALİNE GELECEK"
Prof. Dr. Hasan Tezer, "Aşı vurulmuş olanların yeniden aşı olması gerekebilir. Biontech firması da bir yıl sonra aşının üçüncü dozunun yapılabileceğini söyledi. Koronavirüsün tamamen ortadan kaybolmayacağını mevsimsel bir hastalık haline geleceğini gösteren çalışmalar var. Yapılan çalışmalar aşı olanların bulaşıcılığı da engellediğini gösteriyor." diye konuştu.
"TAM KAPANMANIN SONUCUNU CUMA GÜNÜ GÖRECEĞİZ"
"63 binlerde olan vaka sayıları 10 binli rakamlara düştü ancak kıyaslama yaptığımızda yanılgıya düşeriz." Diyen Prof. Dr. Hasan Tezer, sözlerine şöyle devam etti; "Bizim hedeflediğimiz rakamlar var ve bu rakamların altına düşmemiz gerek. Yapılan uygulamaların neticesini Cuma ve cumartesi göreceğiz. 17 Mayıs'tan sonra tamamen eski hayatımıza döneceğiz diye bir durum yok. Açılma kademe kademe olacak. Virüs son hızıyla bulaşmaya devam ediyor. Yoğun bakımlarda genç yaştaki grup daha fazla. Bu bize aşının önemini gösteriyor. Dikkat etmezsek koronavirüs her yaş grubuna bulaşabilir ve altta yatan herhangi bir hastalık olmasa dahi ağır seyredebilir."