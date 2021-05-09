Bilim kurulu üyesi açıkladı! 17 Mayıs sonrası normalleşme nasıl olacak?

"Biontech aşısının kullanım onayı 16 yaş üstü. 12-15 yaş arasındaki güvenlik ve etkinlik çalışması da tamamlandı. Semptomatik vakadan %100 koruduğu da ortaya çıktı." diyen Prof. Dr. Hasan Tezer, sözlerini şöyle sürdürdü; "Güvenlik çalışmaları 16-25 yaş arasında yapıldı. Bu yaş grubuyla 12-15 yaş arasında bir fark olmadığı görüldü. Pfizer Biontech firması FDA'ya başvurdu. Çarşamba günü acil kullanım onayı için görüşmeler yapılacak. Kana'da 12-15 yaş arası çocuklar için kullanım onayı verdi. Kanada'da okullardaki salgın artınca Kanada hükümeti dünyada ilk kez 12-15 yaş arasına kullanmış oldu."

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"AŞI ÇOCUKLARIN VİRÜS BULAŞTIRMASINI ENGELLEYECEK"

Çocukların da aşı olması gerektiğini belirten Prof. Dr. Hasan Tezer, "Çocuklar bulaşıcılıkta önemli bir yer aldığı için aşılanmaları önemli. Çocuklarda MIS-C tablosu ortaya çıkabiliyor. Çocukların rahat bir şekilde okula dönebilmesi ve ağır etkilerinden korunması için aşılanmaları gerekiyor. Tüm gruplar aşılandığında çocukların da aşı sırası gelecek. Hepimizin bildiği gibi grip aşısı da çocuklara yapılıyor. Pfizer Biontech firması 6 ay-5 yaş arasına kadar çalışmalarını indirdi. Amaç çocukların okula başlamadan aşılanması." dedi.