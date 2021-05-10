‘Tavuklu keşkek’ faciası can almıştı! Uzman isim uyardı: Çapraz bulaşa dikkat!

Önceden yarısını kullandıkları tavuğu 15 gün sonra buzluktan çıkarıp iftarda keşkek yaparak yedikleri öne sürülen akrabalardan 2'si hayatını kaybetti. Biri çocuk 2 kişinin ise yoğun bakım servisinde tedavisi devam ediyor. Tavuk tüketiminden dolayı besin zehirlenmesi yaşayarak hayatını kaybedenlerden dolayı doğru tavuk tüketiminin ne kadar önemli olduğu ortaya konmuş oldu. Peki besin zehirlenmemesi yaşamamak için nelere dikkat etmeliyiz? Tavuk tüketirken nelere dikkat etmeliyiz? İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ozan Kocakaya, tavuk tüketiminde dikkat edilmesi gereken noktaları sıralayarak, besin zehirlenmesinde yaşanabilecek belirtilere dikkat çekti.

TAVUK ZEHİRLENMESİ NEDİR?

Besin kaynaklı mikrobik hastalıklara bazen "besin zehirlenmesi" denilmektedir. Neyse ki çoğu zaman hastaneye başvurmadan, tıbbi yardım almadan çözülebilen bu hastalıklar nadiren de olsa çok ağır tablolara neden olabilir.

Birçok bakteri besin zehirlenmesine neden olabilir, bunların en sık görüleni Salmonella adı verilen bakteridir. Kümes hayvanlarının etinde son derece yüksek miktarda bulunabilen bir bakteri olan Salmonella, pişmemiş veya yetersiz pişmiş besinlerin tüketilmesi sonucunda tifo'dan basit ishale birçok hastalığa yok açabilir.