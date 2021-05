Yenidoğan bebeklerde bu hatayı sakın yapmayın!

Prof. Dr. Vefik Arıca, "Ani bebek ölümleri en sık uyku esnasında, kış aylarında ve erkek bebeklerde daha sık görülmektedir. Doğan bebeklerde ani bebek ölümlerinin oranı ve sayısı tam olarak net bilinmemektedir. Ancak farklı bilimsel yayınlarda bu oran %2-%4 aralığında ortalama oran %3 kabul edilmektedir. Türkiye'de her yıl yaklaşık 1.5 milyon canlı doğum olduğunu varsayarsak %3 oran yaklaşık 4.500 bebek her yıl önlenebilir ancak beklenmedik ani bebek ölümleri gerçekleşmektedir. Yani her gün ortalama 12 bebek ülkemizde ani ve beklenmedik bir şekilde vefat ediyor." dedi.

ANİ BEBEK ÖLÜMLERİNİN NEDENİ BELLİ Mİ?

"1 yaş altında görülen ani bebek ölümlerinin tam olarak nedeni belli olmamakla beraber nörobiyolojik, doğumsal ve kromozom anomalileri ve çevresel faktörlerin etkili olabileceği tartışılıyor. Neden tam bilinmese de ebeveynlerin hayati önem taşıyan birkaç önlem sayesinde ölüm oranları azaltılabilir." diyen Prof. Dr. Vefik Arıca, bebekli ailelerin dikkat etmesi gerekenleri sıraladı.

AİLELERE ALTIN ÖNERİLER...