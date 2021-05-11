Yenidoğan bebeklerde bu hatayı sakın yapmayın!

Prof. Dr. Vefik Arıca, "Ani bebek ölümleri en sık uyku esnasında, kış aylarında ve erkek bebeklerde daha sık görülmektedir. Doğan bebeklerde ani bebek ölümlerinin oranı ve sayısı tam olarak net bilinmemektedir. Ancak farklı bilimsel yayınlarda bu oran %2-%4 aralığında ortalama oran %3 kabul edilmektedir. Türkiye'de her yıl yaklaşık 1.5 milyon canlı doğum olduğunu varsayarsak %3 oran yaklaşık 4.500 bebek her yıl önlenebilir ancak beklenmedik ani bebek ölümleri gerçekleşmektedir. Yani her gün ortalama 12 bebek ülkemizde ani ve beklenmedik bir şekilde vefat ediyor." dedi.
ANİ BEBEK ÖLÜMLERİNİN NEDENİ BELLİ Mİ?
"1 yaş altında görülen ani bebek ölümlerinin tam olarak nedeni belli olmamakla beraber nörobiyolojik, doğumsal ve kromozom anomalileri ve çevresel faktörlerin etkili olabileceği tartışılıyor. Neden tam bilinmese de ebeveynlerin hayati önem taşıyan birkaç önlem sayesinde ölüm oranları azaltılabilir." diyen Prof. Dr. Vefik Arıca, bebekli ailelerin dikkat etmesi gerekenleri sıraladı.
AİLELERE ALTIN ÖNERİLER...
- Bebeğimizi hayatın ilk 1 yılında sırt üstü yatıralım.
- Bebeğin yaşamın ilk yılında yüz üstü yatırmak ani bebek ölüm riskini iki kat arttırmaktadır. Bebek sağa sola kendi kendine rahat dönebilmektedir bu nedenle yüz üstü dönse bile kendi kendine sırt üstüne tekrar pozisyon alabileceği bu risk 6 ay ve sonrası için azalır.
- Bebek uyanıkken ve ailenin gözetimi altındayken yüzüstü yatırılabilir, böylelikle sırt ve boyun kaslarını kuvvetlendirmiş oluruz ama uykudayken ASLA yapamayalım.
- Bebeğin üstünü 1 yaş altında battaniye ve yorgan kullanmayın, bunun yerine kullanılacaksa uyku tulumu giydirilmeli.
- Yaşamın ilk yılında battaniye ve yorgan kullanımı bebeğin kontrolsüz hareketleri nedeniyle başını da örtebilir ve ani bebek ölümleri olabilmektedir.
- Bebeğin oda sıcaklığını ayarlayın.
- Çok aşırı sıcak oda ani bebek ölüm riskini arttırmaktadır. Uyku esnasında uygun oda sıcaklığı 18-20 derece aralığında olmaktadır.
- Uygun bebek yatağı seçilmelidir.
- 1 yaş altındaki bebeklerin yatağı düz ve orta sertlikte olmalıdır. Çarşaf kullanılacaksa gergin ve lastikli olmasına dikkat edilmelidir. İlk altı ay bebeğin karyolasının etrafında koruma amaçlı yan örtüler olmamalıdır.
- Bebek yatağında kesinlikle oyuncak olmamalıdır.
- Bebeğin yatağında büyük pelüş oyuncaklar olmamalıdır.
- Bebeğinizle ilk 6 ay aynı odada uyuyun AMA aynı yatakta DEĞİL.
- Evet ebeveynler yaşamın ilk 6 ayında aynı odada uyumalı ama aynı yatakta olmamalıdır. Böylelikle bebek yakından takip edilme imkanı bulacaktır. Yapılan çalışmalar göstermiştir ki;
- Özellikle doğumdan sonraki ilk 3 ay içinde, bebeğin ailesiyle aynı yatakta uyuması durumunda ani bebek ölüm oranını yükseldiğini göstermiştir. Bebek karyolası ya da beşiğini yatağınızdan yaklaşık bir kol uzaklığında tutun.
- Uyku esnasında emzik kullanın.
- Bebeklerde 1 ay-12 aya arasında uyku esnasında emzik kullanımı, bebeklerin uyku esnasında nefessiz kalmasını engelleyerek ani bebek ölüm oranını %90 azalttığı gösterilmiştir. Ancak unutmayalım ki; emziğin 12 ay üzeri bebeklerde kullanımı önerilmemekte ve değişik problemlere yol açabilmektedir.
- Mutlaka bebeğe anne sütü verin.
- Anne sütüyle beslenen bebekler daha kolay ve sık uyanmaktadır. Böylece zor uyanmaya bağlı olarak yaşanabilecek nefessiz kalma durumu bu bebeklerde daha nadir görülür.
- Hamilelik boyunca ve doğum sonrası sigara içmeyin ve içilen ortama bebeği girdirmeyin.
- Hamilelikte ve doğum sonrasında içilen her sigara ani bebek ölüm riskini arttırdığı gösterilmiştir. Hamilelik esnasında 3 adet sigara içilmesi bile bebeğin karbonmonokside maruziyetini arttırır ve bebeğin ölüm riskini arttırır. Özellikle bebeğin uyuduğu odada kesinlikle sigara içilmemelidir.
- Bebeğinizle sık sık ten teması kurun.
- Ten temasının birçok yararı vardır. Bunu emzirir ya da biberonla beslerken veya gün içinde herhangi bir zaman uygulayabilirsiniz. Babaların da bunu yapabileceğini unutmayalım.