“Obezite tedavileri spor ve diyetle desteklenmezse yeniden kilo alımı başlar”

Obezitenin boy ve kilo oranına göre derecelendirildiğini ve tedavisinde 3 yöntem kullandıklarını söyleyen Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Abdullah Çime, "Obezite vücutta sağlığı bozacak şekilde, aşırı derecede yağ birikmesidir. İnsan ömrü uzadıkça obezite insan sağlığını kötü etkileyen, hayat kalitesini azaltan, üretim kapasitesini azaltan bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Obezite ilerledikçe yandaş hastalıklar da meydana gelmektedir. Biz obeziteyi değerlendirirken, boy ve kilonun oranlamasıyla vücut kitle endeksi oranına bakıp, hastanın obezite derecesini belirlemekteyiz. Çıkan sonuca göre hastada ne gibi işlemler yapılabileceğini hastamıza sunmaktayız."

OBEZİTEDEN KAÇINMAK İÇİN...

"Obeziteden kaçınmak için, en önemli şey bütün bunlara ihtiyaç kalmadan hastanın yeme içme alışkanlığının çok düzenli olması, dengeli olması ve aynı zamanda spor yapılmasıdır. Bizim ilk tavsiyemiz kesinlikle budur ama bunlar yapılamadığı takdirde veya bunlar engellenemez noktaya gelince yapılacak işlemler, obezite ile mücadele kapsamında devreye girmektedir. Bunlar 3 başlıkta incelenebilir. İlki mide botoksu, ikincisi mideye balon uygulanması ve üçüncü olarak da obezite cerrahisi olarak sınıflandırabiliriz" dedi.