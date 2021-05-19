Sosyal medya bu testi konuşuyor! Uzman isim açıkladı… İşte akciğerinizin gücünü ölçmenin yolu...

EVDE NEFES TESTİ YAPILIR MI?

Prof. Dr. Hacer Kuzu Okur, "Evde yapılan kişisel işleriniz ( yemek yemek, tuvalete gitmek, banyo yapmak, ev işi yapmak) sırasında nefes darlığı hissinizin olup olmaması önemli bir göstergedir. Akciğer hastalıkları göstergesi ve kapasite ölçümü için gerekli testler ev şartlarında yapılamaz." dedi

BU BELİRTİ VARSA AKCİĞER GÜÇSÜZ DEMEKTİR

"İstirahat sırasında dahi nefes alış ve verişindeki zorluk akciğer güçsüzlüğü için önemli bir göstergedir." Diyen Prof. Dr. Hacer Kuzu Okur, şöyle devam etti; "Ufak eforlarda artan nefes darlığı hissi yüksek eforda daha da belirgin olduğunda solunum güçlüğü akciğer hastalıkları açısından önemli bir bulgudur."