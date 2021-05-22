Bilim Kurulu üyesinden dikkat çeken açıklama: Tünelin ucundaki ışık dedi ve tarih verdi

"AŞILAR GELDİKTEN SONRA YAZI RAHAT GEÇİRİRİZ"

Haziran'da gelecek 30 milyon doz aşıyı gerçekten hızlı bir şekilde yapabilirsek yazı çok rahat geçirebileceğimiz söyleyen Yavuz, 120 milyon doz aşının açıklandığı gibi Eylül ayına kadar temin edilmesi halinde ise Türkiye'nin Ekim ayı gibi salgından kurtulabileceğini belirtti. Prof. Dr. Yavuz, "Haziran'da gelecek 30 milyon doz aşıyı hızla yaparsak biraz daha kontrollü bir şekilde açılmaya gidebileceğiz. Hele ki 120 milyon doz aşı Eylül'e kadar gelirse, herhalde toplum bağışıklığını sağlamış oluruz Ekim'e kadar. Yani ışığı görüyorum, hatta Ekim'de görüyorum neredeyse tünelin ucundaki ışığı. Çünkü şunu da söyleyebiliriz, BioNTech aşısı varyantlara karşı da etkinliği oldukça iyi olan bir aşı. En kötü Güney Afrika varyantı ki Türkiye'de de bir miktar görüldü, onda bile yüzde 75 üzerinde bir etkinliği var. Varyantların da kontrol altına alınabilmesi açısından da BioNTech aşısı bize çok büyük bir katkı sağlayacak. Onun için çok sevinçliyim" diye konuştu.

ARTIK 2-8 DERECDE BİR AY BOZULMADAN KALABİLİYOR

BioNTech aşıları -70 derecedeki saklama koşulları ve soğuk zincirinin sıkı takibi gerektiği için, Türkiye'de Sinovac aşısı gibi Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) ve tüm hastanelerde değil, sadece kamu hastanelerinde uygulandı. Geçtiğimiz hafta Avrupa İlaç Ajansı EMA'dan 2-8 derecedeki dolaplarda da 30 gün boyunca bozulmadan saklanabileceği yönündeki onayın verilmesinin önemine de vurgu yapan Prof. Dr. Yavuz, bu aşının normal aşı dolaplarında da stabilitesini (etkinliği düşmeden) 30 gün boyunca koruyabildiğinin EMA tarafından onaylandığını söyledi ve "Normal aşı dolaplarında 1 ay boyunca bozulmadan saklanabileceğinin gösterilmesi, bizim açımızdan çok önemli. Çünkü yazın yapacağımız yoğun aşılama sırasında, birinci basamakta (ASM) aşılama yapabilmemiz çok kritik. Bu açıdan rahatlamış olduk ve bu nedenle de şu an birinci basamakta da bu aşıları yapabilir hale gelmiş oluyoruz. Bu da ayrıca başka bir sevindirici gelişme oldu. Yani EMA'nın, Avrupa'nın onay vermesi, aşıların bu süre boyunca buzdolabında (bozulmadan) kalabildiğini gösterilmesi, güzel bir gelişme oldu açıkçası" şeklinde konuştu.