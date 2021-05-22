Dikkat! Kene kabusu geri döndü... Üstelik belirtileri koronavirüs ile benziyor!

Ölümcül keneler Sivas, Tokat, Kayseri, Ankara ve Erzincan'dan art arda gelen ölüm haberleriyle kendini bu yıl erken gösterdi diyebiliriz. Doğada oldukça yaygın olarak görülen kene ısırması vakalarıyla ilgili önemli bilgiler veren İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, Ateş, eklem ağrısı, halsizlik gibi ilk bulguları nedeniyle koronavirüs ile karışabileceğine dikkat çekerek "Bazen hızla ilerler ve karaciğer enzimlerinde bozulma sonrası, kanamalar oluşur. Türkiye'de kene ısırması vakaları nedeniyle ölüm oranı yüzde 10 oranındadır. Diğer ülkelerde bu oran yüzde 30'ları bulabilir" dedi.
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte doğada daha çok vakit geçireceğimiz şu günlerde kene ısırmasıyla ilgili merak edilenleri Prof. Dr. Alper Şener'e sorduk. İşte başlıklar halinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına neden olan kene ısırması ile ilgili merak edilenler:
KENE ISIRIĞI İLE VÜCUDA GİREN VİRÜS HANGİ DURUMLARDA ÖLDÜRÜCÜ OLABİLİYOR?
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, Türkiye'de en sık görülen kene ile bulaşan hastalıktır. Bir virüs olarak, kene ısırığı ile bulaşır ve özellikle kan yolu ile tüm vücuda yayılan virüste damar yüzeyinde yangı oluşur. Bu yangı, enflamasyon yaygınlaştığında ölümcül seyreder ve damar içi yaygın kanama olur. Kanamalar bazen diş eti, burun gibi çok tehlikeli olmayan bölgelerde olduğu gibi mide, bağırsak gibi ölümcül ve durdurulamayan kanamalar oluşabilir.
RİSKLİ ALANLAR NELER?
Yaz aylarında özellikle doğada yaygın bulunan kenelerle bulaşan virüs özellikle yayla, piknik, doğa yürüyüşü, kamp yapılma aktivitelerinin yapıldığı alanlarda sık görülür. Kene her zaman ısırık yerinde görülmeyebilir. Kene ısırığını diğer böcek- örümcek - sivrisinek ısırdığından ayırt eden tipik bir görünümü yoktur. Bu nedenle kene temas öyküsü olmayanlarda sinsi olabilir.
İLK BULGULARI KORONAVİRÜSLE BENZER Mİ?
İlk bulguları ateş, eklem ağrısı, halsizlik olduğu için koronavirüs ile karışabilecek şikayetlere sebep olabilir. Bazen hızla ilerler ve karaciğer enzimlerinde bozulma sonrası, kanamalar oluşur ve ölüm görülebilir. Türkiye'de kene ısırması vakaları nedeniyle ölüm oranı yüzde 10 oranındadır. Diğer ülkelerde bu oran yüzde 30'ları bulabilir. Çünkü virüsün alt tipleri farklıdır. Ölüm oranlarının bizde daha düşük olmasının nedenlerinden biri de bizde kan bankacılığı çok gelişmiş bir alt yapısı var ve kanama durumunda acil müdahale ediliyor. Ancak pandemi sürecinde azalan kan bağışı oranı önemli bir risk oluşturuyor.
İYİLEŞME SONRASI OLUŞAN ANTİKORLAR NE KADAR SÜRE KORUYOR?
Tedavisin de kanama önlemleri ve kontrolü dışında antiviral tedavinin yeri çok yoktur. İyileşme sonrası oluşan antikorlar 3 yıl koruma sağlayabilir.
ALINACAK ÖNLEMLER NELER?
Havaların ısınması ile birlikte saydığımız aktivitelere çıkan vatandaşlarımız dikkatli olmalıdır. Uzun kollu kıyafet, paçaları çorap içine sokmak, gezi sonrası vücutta kene kontrolü, kamp alanında ve gezinti sırasında sürülebilen bazı böcek / kene kovucuların kullanımı temel önlemlerdir.