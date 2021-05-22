Dikkat! Kene kabusu geri döndü... Üstelik belirtileri koronavirüs ile benziyor!

KENE ISIRIĞI İLE VÜCUDA GİREN VİRÜS HANGİ DURUMLARDA ÖLDÜRÜCÜ OLABİLİYOR?

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, Türkiye'de en sık görülen kene ile bulaşan hastalıktır. Bir virüs olarak, kene ısırığı ile bulaşır ve özellikle kan yolu ile tüm vücuda yayılan virüste damar yüzeyinde yangı oluşur. Bu yangı, enflamasyon yaygınlaştığında ölümcül seyreder ve damar içi yaygın kanama olur. Kanamalar bazen diş eti, burun gibi çok tehlikeli olmayan bölgelerde olduğu gibi mide, bağırsak gibi ölümcül ve durdurulamayan kanamalar oluşabilir.